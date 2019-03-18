胡扯「日式教育」對女兒亂摸　狼父：教她別看不起自己

▲狼父辯稱女兒曾遭猥褻，仿照日本教育，撫摸女兒下體要她「不要看不起自己」。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

突發中心／台北報導

台北市一名父親被控在女兒讀國中時，趁熟睡，隔著內褲撫摸女兒的下體。檢警偵辦，該名父親辯稱，是仿效日本的性教育，教導曾遭陌生人猥褻的女兒「不要看不起自己」，但法院不採信這樣的說法，將狼父判刑1年，緩刑5年，需付保護管束，提供100小時義務勞務。

根據判決，該名父親被控於2009年9月至6月間，趁女兒熟睡之際，隔著內褲撫摸女兒的下體，因女兒向學校的心理諮商中心反應，全案曝光。

該名父親辯稱，女兒曾在住家附近大樓電梯間，遭陌生人猥褻下體，為了教育女兒，認知自己是被強迫的「不要因此看不起自己」，才做出撫摸的舉動，最後被檢方依乘機猥褻罪起訴。

法官考量該名父親認罪，女兒也在檢方偵查時表示，上了高中與父親分房睡覺後，父親便未再對她做出不當行為，希望父親為犯下的錯付出代價，但不希望父親坐牢。

法官因此依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，將該名父親判刑1年，緩刑5年，期間除了付保護管束，並得提供100小時義務勞務，接受法治教育、認知教育，並禁止對女兒騷擾、接觸、跟蹤、通話等非必要聯絡行為，全案可上訴。

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