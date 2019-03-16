評／「韓流」破功？　從得票率看國民黨2020唯一希望

▲國民黨高雄市長當選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

文／徐政璿

第二波立委補選，民進黨成功守住新北和台南2席，國民黨僅守住彰化，丟掉金門。表面上民進黨成功抵擋住了「韓流」，但以數據來看，補選投票率循例都在3成左右，這次新北和台南都卻一舉超過4成，台南市議員謝龍介只輸3%，是20年最佳績。面對2020總統大選藍綠將歸隊，在黨中央氣衰的情況下，能團結藍軍的希望還是寄望於「韓流」，但過度押寶的結果也可能再讓國民黨大敗一次。

根據中選會公布數據，新北市第3選舉區這次投票率為42.10％，國民黨鄭世維獲51,127票，輸給民進黨余天的56,888票，差距5761票，台南市第2選舉區投票率為44.53％，國民黨謝龍介獲59,194票，同樣是輸給民進黨郭國文的62,858票，差距僅有3664票。

這次的立委補選，國民黨是挾著九合一勝選的氣勢，黨籍候選人披上「韓流」戰袍，要複製去年翻轉高雄的經驗；但去年選舉靠著韓國瑜救了全黨，這次立委補選，儘管黨內4顆太陽頻頻靠輔選爭取曝光，光芒仍被「韓流」整個蓋過，百年老店的命完全繫於韓國瑜一人身上。

也就是說，不管是前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、前總統王金平或等人，在遇到「韓流」時人氣皆相形失色。國民黨原本處在2016敗選陣痛期中，卻因為韓國瑜一人，突然認為「民眾開始支持國民黨了」。

從選戰結果來看，僅管國民黨沒有攻下新北、台南，但在屬於補選性質的地方立委選舉中，新北和台南都卻一舉超過4成，謝龍介更只輸3%，是20年最佳績。可以想見在「韓流」的發威下，藍綠動員能量升高，韓國瑜仍有其一定程度的威力。

三重、台南本來就是屬民進黨優勢選區，在補選票率低的情況下，陸戰的造勢比空軍更為重要，結果顯示民進黨成功守住。這也證明了，「討厭民進黨」不盡然就代表「支持國民黨」，黨內4個太陽在立委補選中，充滿個人政治算計，彷彿忘記人民在2016對國民黨的教訓。

此外，國民黨全黨上下也太過極度仰賴「韓流」效應，候選人陣營更只想沾韓國瑜的光環，而不去思考國民黨兩岸政策的失靈以及黨內世代交替的速度；這次立委補選結果出爐後，也只有韓國瑜開直播安撫支持者，4顆太陽消聲匿跡。面對2020總統大選藍綠將歸隊，在黨中央氣衰的情況下，能團結藍軍的希望還是寄望於「韓流」，但過度押寶的結果也可能再讓國民黨大敗一次。

▼鄭世維三重選前大團結之夜。（圖／記者湯興漢攝）