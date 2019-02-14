看完購書攻略再衝書展　一次搞懂哪些書值得你掏錢買

▲和去年相比，今年出版社祭出書展促銷折扣幅度變化不大。（圖／記者洪菱鞠攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台北國際書展即將迎來周休假日，展出時間將延長至晚間10時，參觀人潮可望來到高峰，雖然今年幾大出版社祭出的限定優惠折扣，基本上與去年沒有太大差異，但各家強打的重點書頗精彩，《ETtoday新聞雲》也進一步整理購書攻略，讓你一次搞懂促銷方案以及什麼書最值得買。

遠流

書展攤位現場約有1300種不同品項書籍，提供優惠方案3本69折，單筆消費滿799元可獲「質感皮革閱讀書籤」乙份；滿2,500元贈宅配券乙張，不用擔心要自己把重重的書扛回家。遠流LINE好友再加碼消費滿500元可現折20元。此外，官網「Best 100閱讀精品店」首次舉辦線下服務，特別挑選「暢銷經典」、「珍藏復刻」、「限量逸品」3種主題套書讓現場讀者訂購。

其中，書展特別主打兩本首賣書，一本是NBA球星柯比．布萊恩親筆自傳《曼巴精神》繁體中文版，全彩精印的KOBE職籃生涯圖文全紀錄，推薦忠實球迷搶先收藏；另一本則是楊曉斌的《紙醉金迷—金庸武俠大系》，讓金庸迷可以一次全覽金庸15部小說的創作脈絡與各種版本源流。

三民書局

今年推出許多新書，像是融合科普與品格教育《小小鸚鵡螺》繪本系列、資深英文教師李貞慧的親子共讀英文繪本指南《親子大手拉小手，跟著繪本快樂學英文》、張啟疆《水滸傳》、冀劍制《青春超哲學》等，均享單本79折、3本75折、5本69折，部分商品除外。培養孩子人文素養的《奇怪的人文學教室》系列2本499元，程式語言啟蒙漫畫書《Coding man》系列3本649元，以及《養生．智慧》醫療保健書系、《越玩越聰明的數學遊戲》、古典詩詞名家葉嘉瑩作品集等，皆享書展限定套書優惠54折起。滿額有好禮贈送之外，滿3,000元就有免費宅配到府服務。

城邦文化

現場書籍種類豐富，人文社會、翻譯文學、生活休閒、圖文、商業理財、健康生活、旅遊等都有，不過以大眾文學數量最多，佔近一半為最大宗，而單書1～5本77折、6本以上67折，滿2,000元免費宅配到府。若有特定偏好類型，建議優先選購套書最划算，至少有66折優惠。

適逢達文西逝世500周年，2月底即將出版的《達文西傳》，是書展上搶先強打的預購重點書，該書為《賈伯斯傳》作者華特．艾薩克森最新力作，他在閱讀了達文西留下多達7,200頁驚人的筆記內容，寫下對達文西的科學、藝術等深入研究探討。另外，紀念永遠的麥田補手，《麥田補手》、《九個故事》推出沙林傑誕生100週年紀念版，國際書展祭出獨家組999元。言情小說類則推瓊瑤經典作品全集，為故宮聯名特版，採用郎世寧花鳥工筆燙金典藏書盒，精緻典雅，是限量套書組。

讀書共和國

主推會員專屬的儲值型閱讀卡方案，以一般儲值2,500元來說，書展限定儲值優惠則為2,400元，即可任選10冊500元以下書籍，平均每冊240元，相當於打了48折，現場另外再送好禮，並享免費宅配到府。若非會員，現場購書1～4本77折、5本以上69折，需滿1,999元才有免運。

從攤位布置和書籍陳列來看，睽違13年終於推出新書《克雷的橋》的澳洲作家馬格斯．朱薩克，是此次的主焦點，除了平裝版，另有限量2千本的精裝版，兩種不同封面提供書迷選購；而他當年在台灣大賣20萬本的《偷書賊》，以及其他作品《傳信人》，出版社也趁此機會再一次推薦給書迷。馬格斯．朱薩克預計將於2/16 12:15-13:15出席在一館主題廣場的《克雷的橋》新書發表會。

時報出版

書展主要優惠單本78折、3本72折、5本以上68折，其中特別挑選部分單書做5折專區，消費滿2,000元享免運宅配。攤位上，除了可以找到丹．布朗《起源》、五月天石頭《因為留不住》、《怪奇事務所》、韓國瑜《跟著月亮走》等熱銷或暢銷新書，呼應今年德國主題國館，若書迷希望更進一步認識德國，推薦閱讀蔡慶樺《美茵河畔思索德國》、艾倫．路普頓、J．亞伯特．米勒《包浩斯ABC》這兩本書。