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真人真事改編《一夜新娘》　黃致凱：有些故事我們不說，就沒人說了

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▲▼真人真事改編《一夜新娘》　黃致凱：有些故事我們不說，就沒人說了（圖／故事工廠提供）

▲導演黃致凱改編真人真事《一夜新娘》搬上舞台，對於傳遞台灣本土故事有使命感，認為「有些故事你不說，我不說，不會有人說了。」（圖／故事工廠提供，以下同）

記者林育綾／台北報導

日治時期對我們來說不算太遙遠，除了歷史上的記載，其實有許多親身經歷當年的長輩仍活著，卻很少年輕人了解上一代那些「發生在課本以外的故事」。故事工廠改編真人真事《一夜新娘》，劇中的女主角櫻子原型，正是原著作家王瓊玲老師的高齡98歲母親。導演暨編劇黃致凱提到，「有些故事你不說、我不說，就不會有人說了。」「咱們台灣的故事，我們台灣人自己說！」

「故事工廠」改編作家王瓊玲小說《一夜新娘》，在3月8日至16日期間於台北、台中演出。情節描述台灣的農女櫻子在日治時代發生的愛情故事，因為風氣的保守壓抑、政局的不穩，她的「師生戀」在當年無法輕易浮上檯面，還因此吃了不少苦頭。直到軍方全面徵招所有男子去打仗，出征前一晚，櫻子在來自東京的巡學宮城先生祝福下，披上象徵死亡與新生的日本婚服「白無垢」，成了「一夜新娘」。那套婚服被保存了70年，當中串連和牽起的時代背景、情感、遺憾，也讓觀眾哭得一把鼻涕一把淚！

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▲▼ 真人真事改編《一夜新娘》，導演黃致凱：有些故事我們不說，就沒人說了（圖／故事工廠提供）

▲譚艾珍飾演《一夜新娘》的櫻子，因為一套保存了70年的婚服，勾起了70年前那個壓抑、委屈卻強韌勇敢的故事，讓觀眾哭得一把鼻涕一把淚。

故事演出時，透過年事已高的櫻子和曾孫女小梅對話，拼湊出那個年代的記憶。小梅對愛情充滿幻想，不過每次聽到阿祖講到「抉擇點」時，儘管她提出很多大膽的想像，卻發現阿祖當年所做的每一個決定，都更勇敢、更勁爆，完全出乎小梅的意料之外。導演黃致凱說，「在那個身不由己的年代，人的生命力之強韌遠超過我們的想像。」

為什麼要改編這個故事搬上舞台？黃致凱說「日治時期」是個距離我們不算太遙遠的年代，甚至也有不少親身經歷當年的長輩活著，但儘管有許多文字、影像的歷史紀錄留下來，任憑我們如何拼貼，似乎永遠無法還原那個時代的真相。

他有個參加過二次世界大戰的阿公，親身經歷過「日本時代」，可是小時候只覺得阿公很兇，不敢和他相處；等到長大後，開始有台灣土地的意識，想更了解上一代的故事時，阿公已經不在了，問了爸爸叔叔也都不清楚，「一條回溯時代的線索，就這麼斷了。」對於那個「距離我們不算太遠的年代」，黃致凱心中充滿了遺憾和困惑，卻在讀了王瓊玲老師的《一夜新娘》後，這種遺憾的感覺一掃而空。

▲▼ 真人真事改編《一夜新娘》，導演黃致凱：有些故事我們不說，就沒人說了（圖／故事工廠提供）

▲譚艾珍（左1）與櫻子的原型「金花阿嬤」合照，左3為原著王瓊玲老師。

日前《一夜新娘》在台北的臺灣戲曲中心演出後，黃致凱上台致詞，特別感謝王瓊玲老師，而女主角櫻子原型、也就是王瓊玲的高齡98歲母親「金花阿嬤」也來到現場，一頭白髮的她，跟譚艾珍飾演的櫻子阿祖如出一轍。

▲故事工廠改編真人真事《一夜新娘》，劇中的女主角櫻子原形，正是原著作家王瓊玲老師的高齡98歲母親。（圖／王瓊玲老師提供）

▲珍貴老照片，《一夜新娘》劇中的女主角櫻子原型，在日治時代就讀的照片。（圖／王瓊玲老師提供）

黃致凱也說，《一夜新娘》這個故事發生在1943年，那是個國族認同混亂的年代，如今70年過去了，我們依然站在時代的十字路口，「這是個70年前的故事，也是現在的故事。」另外提到「有些故事你不說、我不說，便不會有人再說了。」像《莎士比亞》的故事全世界有許多劇作家都可以說，可是像《一夜新娘》，「咱台灣人的故事、台灣人的歷史、台灣人的委屈，我們台灣人自己說！」

▲▼ 真人真事改編《一夜新娘》，導演黃致凱：有些故事我們不說，就沒人說了（圖／故事工廠提供）

▲黃致凱在《一夜新娘》謝幕時與所有演員、現場觀眾合影，同時邀請金花阿嬤、王瓊玲老師一起上台。

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關鍵字：故事工廠,一夜新娘,王瓊玲,黃致凱,譚艾珍,日治時代

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