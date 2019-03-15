　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾狂拱選總統　 韓國瑜笑：今晚要進洞房花燭夜的是鄭世維！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／新北報導

國民黨三重區立委補選候選人鄭世維15日的「選前之夜」卡司超強，現場聚集三萬多人，至於民眾狂拱韓國瑜選總統，黨主席吳敦義也說若韓國瑜若到中央擔任總統，絕對不會對不起高雄市民。韓國瑜對此搖搖頭表示，今天的男主角是鄭世維，今晚要進洞房花燭夜的也是鄭世維！

韓國瑜致詞表示，他本來是在台南謝龍介選前之夜，為什麼轉來三重？因為世維的好朋友打給他，提到世維的爸爸正在加護病房，這兩天一定要拔管，但鄭爸爸交代一定要看到開票、看到鄭世維選上立委，他看到鄭背負著台灣經濟展新發展與家人的愛。

韓國瑜說，鄭爸爸的痛苦地熬著，要看著兒子出人頭地，他要台下鄉親為鄭世維加油鼓掌，同時提到自己早期在台北縣選立法委員，受到在地鄉親支持，他反過來質疑，以前三重鄉親給了民進黨這麼多機會，人民過得有快樂希望？下一代看得到光明未來嗎？

韓國瑜呼籲，大家手上神聖的一票一定要給鄭世維，其實這立委補選只做10個月，但這10個月重要在告訴民進黨，告訴民進黨執政不用心，也代表台灣人民覺醒，不會被任何政黨綁票。韓疾呼，三重鄉親把選票集中起來，凡是鬼混的政黨、民意代表都要下台。

▲▼鄭世維三重選前大團結之夜,韓國瑜。（圖／攝影中心攝）

▲鄭世維三重選前大團結之夜，韓國瑜到場。（圖／攝影中心攝）

韓國瑜受訪表示，自己二度來幫他站台，他相信三重鄉親這麼多年來一直把機會給民進黨，但這麼多年來並沒有感受到三重有什麼特別不一樣，並沒有讓民眾感受到執政黨造福人民，他相信三重鄉親一定會覺醒。

韓國瑜說，他與台中市長盧秀燕一起站在鄭世維旁邊，代表他們對他一定的信心，拜託三重鄉親給他「10個月的機會」，只有10個月，讓他好好表現一下，共同支持他，認為他是最棒的。

鄭世維原本規劃由新北市大家長侯友宜、張麗善陪同鄭世維進場，但因安全考量，避免再度發生上次大造勢的意外而取消，隨後由台中市長盧秀燕壓軸助講。

造勢活動由有「神力女超人」之稱的立委許淑華擔任主持，在暖場表演後由黨主席吳敦義致詞，三重區議員、黨部主委李乾龍接著助講；韓國瑜也將以「神秘嘉賓」的角色出場。

致詞者依序由前行政院發言人鄭麗文、前台北縣長周錫瑋、藍營雙北議員、前新北市長朱立倫、前總統馬英九、藍營立委、三重區里長，可說是藍營3太陽齊放！

▲▼鄭世維三重選前大團結之夜,鄭世維流淚。（圖／攝影中心攝）

▲▼鄭世維三重選前大團結之夜,鄭世維流淚。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 三重立委補選，國民黨參選人鄭世維選前之夜，吳敦義，馬英九，周錫瑋到場支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼鄭世維三重選前大團結之夜,盧秀燕。（圖／攝影中心攝）

▲▼鄭世維三重選前大團結之夜,張麗善。（圖／攝影中心攝）

ET快訊
吃蕉配水10天爆鏟3公斤！營養師激推「2黃金時間」效果更棒
韓國瑜來了！3萬人助攻鄭世維　超壯觀「國旗海」飄揚三重

關鍵字：鄭世維,朱立倫,吳敦義,馬英九,韓國瑜,韓冰,316補選,新北立委,選前之夜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三子重聚！韓國瑜挺：相信三重鄉親一定會覺醒「給鄭世維10個月」

前年也發生！陳盈蓉表情痛苦發怪聲　 在座官員看傻眼

吳敦義首表態：韓國瑜若當總統　不會對不起高雄

吳敦義首表態：韓國瑜若當總統　不會對不起高雄

小英見證「選舉浮橋」淡江大橋動工　 侯友宜：淡水人圓一個未來的夢

藍營太陽vs徵召韓國瑜　 吳敦義：8月全代會就確定候選人

吳敦義掛保證：「龍介仙」進國會一定是優秀立委！

藍營太陽卯起來掃街！朱立倫：若立委「4席全勝」蔡英文無法連任

圖／韓冰、蔣萬安幫掃街「超級狼狽」...鄭世維提早結束拜票行程

影／攤商氣炸！民眾狂擠看「韓蔣配」 韓冰傻眼：謝謝大家

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

台中嬤出門買菜...迷路好幾個小時　太累惹！瞬間「斷線」倚著員警睡去

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

木村光希英文流利對答！　 大秀媽媽送的出道戒指

國民黨8月正式提名總統參選人　吳敦義：不排除徵召

彰化立委補選黃振彥選前之夜　陳其邁、林佳龍站台

林飛帆現身力挺　余天：別再讓民進黨斷氣

不敵世錦賽銅牌　連珍羚葉卡捷琳堡大滿貫銀恨

三萬民眾瘋韓流　盧秀燕：鄭世維先當選，韓國瑜才有可能當總統！

影／余天造勢湧三萬人　蔡英文：余天過關，台灣平安

藍營太陽馬朱吳站台鄭世維　吳敦義：讓國民黨2020年重返執政！

盧秀燕帶香水百合　背後原因讓鄭世維爆哭

立委補選決戰316 ETtoday雲端最前線看輸贏

戰學歷！王浩宇分析韓粉「學歷低」　柯粉「高學歷」明顯區隔

中職／羅嘉仁測試變化球連投4保送　陳連宏：時好時壞

國民黨8月正式提名總統參選人　吳敦義：不排除徵召

淡大女離奇溺斃溝渠案　同行少年昏睡3天醒來說全忘了

鄭俊英爆睡遍全球女人！聖誕節買春⋯30分後催：禮物還沒來？

中職／回先發找回控制力！林晨樺：總是要突破

壽星Bo妞與咘咘搶扮人魚公主　PK頂上髮飾

生理期沒來也會脹奶！8乳房徵兆小心...運動太激烈啦

彰化立委補選黃振彥選前之夜　陳其邁、林佳龍站台

亞青少田徑／盛尹辰三級跳遠15公尺15　逆勢奪金轉項僅一年

大甲鎮瀾宮4月7日起駕　顏清標熱鬧開鑼「媽祖文化節」開始

政治熱門新聞

韓冰貼心3舉動 　他：韓國瑜了..

黃光芹哽咽閃辭　韓國瑜回應了

韓國瑜助攻鄭世維　現場飆破3萬..

宋楚瑜將參選總統？親民黨回應了

快訊／「反同專法」逕付二讀！

吳敦義：若韓當總統，對得起高雄

呱吉挺進北市議會感慨　「台派的..

愛女蘇巧慧首次質詢　蘇貞昌自許..

阿諾不來　他：韓國瑜負面聲量破..

攤販發財！韓國瑜謝龍介鮪瑜秀

選前之夜！余天藝人牌　鄭世維4..

謝龍介麻豆「鮪瑜」秀

李佳芬現身遭群眾包圍　空軍一號..

王世堅：韓冰是國民黨地獄裡面的..

更多熱門

相關新聞

民眾瘋韓　 燕子：鄭世維先當選，韓國瑜才能當總統

國民黨三重區立委補選候選人鄭世維15日的「選前之夜」卡司超強，現場聚集三萬多人，國民黨「禿子、漢子、燕子」三子齊聚助攻。高雄市長韓國瑜登台時，現場民眾不停高喊「選總統！」，讓鄭世維笑說，「先選立委啦」，而一旁的台中市長盧秀燕高喊，先讓鄭世維當選，韓國瑜才有可能當總統！

余天造勢湧三萬人　蔡英文：余天過關，台灣平安

馬朱吳站台鄭世維　吳：讓國民黨2020年重返執政！

盧秀燕帶香水百合　鄭世維爆哭了

三子重聚！韓國瑜挺：相信三重鄉親一定覺醒

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

媽祖衝進告別式！停4分送老信徒阿嬤

吵架轉頭走　正妹花博公園遭惡狼逼吹樂器

感情不順！七爺曝她前世種惡因

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰留遺書

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

李宗泫全認了！看過鄭俊英淫片「要女人玩」

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

勝利開趴驚見台3大咖男神　包廂狂歡照流出

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下飛機

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面