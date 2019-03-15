民眾狂拱選總統　 韓國瑜笑：今晚要進洞房花燭夜的是鄭世維！

記者羅婉庭／新北報導

國民黨三重區立委補選候選人鄭世維15日的「選前之夜」卡司超強，現場聚集三萬多人，至於民眾狂拱韓國瑜選總統，黨主席吳敦義也說若韓國瑜若到中央擔任總統，絕對不會對不起高雄市民。韓國瑜對此搖搖頭表示，今天的男主角是鄭世維，今晚要進洞房花燭夜的也是鄭世維！

韓國瑜致詞表示，他本來是在台南謝龍介選前之夜，為什麼轉來三重？因為世維的好朋友打給他，提到世維的爸爸正在加護病房，這兩天一定要拔管，但鄭爸爸交代一定要看到開票、看到鄭世維選上立委，他看到鄭背負著台灣經濟展新發展與家人的愛。



韓國瑜說，鄭爸爸的痛苦地熬著，要看著兒子出人頭地，他要台下鄉親為鄭世維加油鼓掌，同時提到自己早期在台北縣選立法委員，受到在地鄉親支持，他反過來質疑，以前三重鄉親給了民進黨這麼多機會，人民過得有快樂希望？下一代看得到光明未來嗎？



韓國瑜呼籲，大家手上神聖的一票一定要給鄭世維，其實這立委補選只做10個月，但這10個月重要在告訴民進黨，告訴民進黨執政不用心，也代表台灣人民覺醒，不會被任何政黨綁票。韓疾呼，三重鄉親把選票集中起來，凡是鬼混的政黨、民意代表都要下台。





▲鄭世維三重選前大團結之夜，韓國瑜到場。（圖／攝影中心攝）



韓國瑜受訪表示，自己二度來幫他站台，他相信三重鄉親這麼多年來一直把機會給民進黨，但這麼多年來並沒有感受到三重有什麼特別不一樣，並沒有讓民眾感受到執政黨造福人民，他相信三重鄉親一定會覺醒。

韓國瑜說，他與台中市長盧秀燕一起站在鄭世維旁邊，代表他們對他一定的信心，拜託三重鄉親給他「10個月的機會」，只有10個月，讓他好好表現一下，共同支持他，認為他是最棒的。

鄭世維原本規劃由新北市大家長侯友宜、張麗善陪同鄭世維進場，但因安全考量，避免再度發生上次大造勢的意外而取消，隨後由台中市長盧秀燕壓軸助講。

造勢活動由有「神力女超人」之稱的立委許淑華擔任主持，在暖場表演後由黨主席吳敦義致詞，三重區議員、黨部主委李乾龍接著助講；韓國瑜也將以「神秘嘉賓」的角色出場。

致詞者依序由前行政院發言人鄭麗文、前台北縣長周錫瑋、藍營雙北議員、前新北市長朱立倫、前總統馬英九、藍營立委、三重區里長，可說是藍營3太陽齊放！