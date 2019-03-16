血癌妻骨髓配對成功卻等不到移植　他化身勸髓志工





▲慈濟勸髓志工李宏焜(中)儘管事業有成，但血癌妻等不到移植而離世，他化悲痛為力量，積極投入勸髓行列。（圖／慈濟骨髓幹細胞中心提供，下同）

文／林佳予

「人生除了行善、行孝不能等，對我來說還有一個使命，那就是勸髓也不能等！」慈濟骨髓幹細胞中心舉辦「骨髓關懷小組國際認證基礎教育訓練課程」，學員李宏焜的愛妻因罹患血癌等不到骨髓移植而離世，李宏焜化悲痛為力量、積極投入勸髓行列，期待透過專業的教育訓練，成為慈濟骨髓關懷小組志工。



3月16日「骨髓關懷小組國際認證基礎教育訓練課程」在慈濟蘆洲聯絡處舉行，每位學員專注聽講並提問，每堂課甚至有隨堂測驗，學員們參加筆試，通過試講等覆核才能親自上陣，將來期許能提供捐贈者或社會大眾，更專業正確的解說與更完善的陪伴。



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學員之一李宏焜認真聽課、作筆記，原來，李宏焜的妻子在2004年被診斷出骨髓增生不良症候群，後又轉變成急性白血病，在慈濟骨髓幹細胞資料庫經過兩次配對，雖然有10人配對成功，但卻因對方拒絕捐贈，李宏焜的妻子因等不到移植、病況急轉之下離世。



「妻子曾說，若能移植成功恢復健康，要做永遠的志工！」李宏焜表示，他要完成妻子的遺願，小愛轉為大愛。更因身為罹癌家屬，知道血液疾病患者「不能等」、「等不及」的心情，希望投入勸髓行動，用心向社會大眾宣導骨髓幹細胞捐贈的正確資訊，更要傳達「捐髓救人、無損己身」的觀念。



課程中，花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心李啟誠主任分享高階細胞療法、與近日國際合作與血癌轉介治療個案。藉由醫療專業的解說，讓關懷小組的志工跟上醫療科技發展的腳步。



慈濟骨髓幹細胞中心楊國樑主任指出，慈濟骨髓資料庫是受政府請託成立的非公立組織，為全臺灣唯一的骨髓幹細胞中心，以非營利、搶救生命為使命，成立25年來，配對與移植時效居全球第一，造血幹細胞量質優，亦是領先全球，如今具有世界級之成就，全都來自於證嚴法師行善救人的大願，在全體慈濟人共同的努力下，以最低成本達到救人的目標。



在臺灣沒有慈濟骨髓幹細胞中心之前，血液疾病患者只能由國外資料庫找尋合適的捐贈者。慈濟骨髓庫提供國人更大配對成功的機會，以及更方便，就近獲得造血幹細胞捐贈的機會，病患所花費的費用也遠比其他各國費用更低。在勸募捐贈方面，雖然常碰到困難，但志工的熱忱及克服困難的努力令人佩服，讓國內外多及31國家地區的受益者重燃生命的火花。



慈濟骨髓幹細胞中心截至今年2月底，資料庫志願捐贈者累計43萬多人，並有發表多篇論文於世界期刊。對於未來的展望，則是維持世界骨髓捐贈者協會（ＷＭＤＡ）認證，舉辦移植醫院交流研討會，推展與國際骨髓中心合作與醫學研究，多元召募提高庫容量，提高配對率降低拒捐率。



慈濟骨髓幹細胞中心表示，課程內容對整個骨髓捐贈從勸捐、驗血、血樣覆檢、身體檢查、骨髓捐贈到捐後追蹤流程，傳達正確推廣造血幹細胞的捐贈觀念，提升關懷小組志工的專業能力，期盼能做到「無時不做、無孔不入、無難可擋」的活動宣導，增加並且擴大舉辦驗血活動，期待持續招募有效的捐贈者，也讓捐贈者安心完成幹細胞捐贈。

