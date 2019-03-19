妹曾當人肉箭靶籌錢！25歲姐嘆「痛到流不出淚」　不敵血癌病逝

▲吉佳麗在街頭當「人肉箭靶」引關注。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸貴州女孩吉佳麗先前因為在街頭當「人肉箭靶」引來媒體關注，還被民眾當成詐騙份子報警，原來她是為了要替得血癌（白血病）的姊姊吉佳艷籌措醫藥費，當時有許多熱心網友捐錢。不過，吉佳艷不敵病魔，已於16日在浙江病逝，得年25歲。

2016年5月，來自貴州畢節的吉佳麗在浙江杭州的武林廣場上，立著一塊板子寫著「人肉靶子，十元一箭」，而她本人就站在木板前面，只要付錢就可以用弓箭對她射擊，甚至接受支付寶、銀行卡付款。但噱頭性十足的募款手法也讓她惹上麻煩，有民眾覺得吉佳麗根本是詐騙份子，因此報警。



杭州警方介入調查後才發現，原來少女是因為姊姊罹患了白血病，雖然已找到適合的骨髓配對，但是治療費用要高達35萬元人民幣，家中負擔很大，她才想出這個誇張的方法，之後也停止用人肉箭靶的方式募款。

▲吉佳豔不敵血癌去世。（圖／翻攝自微博）

可惜的是，哥哥吉佳興在18日對外表示，吉佳豔不敵病魔，已經於16日病逝在浙江醫院三墩院區，吉佳興提到，妹妹停止人肉箭靶募款之後，他們透過網路平台籌得30多萬元的費用，另外七星關區民政局也捐助了3萬元，全用於治療吉佳豔的白血病。

從2016年至今，吉佳豔輾轉雲南、浙江兩地治療，幾天前因病情復發進行化療，結果各項身體指標變低，輸血漿引發過敏，導致癲癇發作陷入昏迷，在12日被送進重症監護室，16日晚間去世。吉佳豔生前一個多月曾多次在網路上感嘆身體病痛，她寫下「被手術刀親了幾口」、「痛得眼淚已經流不出來了。以為自己還好，其實一直在生死邊緣煎熬」等語。

吉佳興表示，妹妹吉佳麗耳聞姊姊重病的消息之後，已經趕到醫院，目前吉佳豔遺體已被親友運回老家貴州，準備籌辦後事。