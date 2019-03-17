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還有2萬名白血病患待救援　網路傳愛看見年輕人「讚」出來

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▲▼3月17日慈濟烏日聯絡處舉辦骨髓捐贈驗血建檔活動，響應者大多數是互不認識的年輕人，透過網路分享響應。(圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

「我一直在等待有機會參與驗血，感恩你們讓我有付出的機會」，為建立骨髓捐贈資料庫，慈濟基金會陸續在全台各地舉辦骨髓捐贈驗血建檔活動。

3月17日在台中市慈濟烏日聯絡處，一早陸續有許多民眾加入驗血建檔活動。其中大多數是互不認識的年輕人，透過網路分享及報導，或在路上看到慈濟志工街頭宣導骨髓捐贈驗血時，記下時間、地點後，在3月17日這一天，趕來完成一個「救人一命」的好事。

在台中慈濟烏日聯絡處舉辦的骨捐驗血建檔活動，林先生一早就滿懷拯救人的心來建檔，林先生表示，幾個月前就從網路上得知，還有2萬多名白血病患等待救援，為了確認自己有健康的身體可以救人，於是3個星期前先到檢驗所健檢，今天很高興的說我有健康的身體可以救人，當仁不讓，而且還是本日第二名報到者。

另一位22歲的陳小姐，感受年輕健康的身體受之父母，為表達對父母的孝心而來建檔。陳小姐笑臉迎人的訴說著，救人是好事、何樂不為，陪伴一旁的志工也是克服了身體的不適，利用時間來付出陪伴捐髓者建檔。

陳先生伉儷攜手來建檔，平常夫妻倆就有捐血的習慣，救人一命無損己身，做個快樂的捐髓有緣人。

▲▼3月17日慈濟烏日聯絡處舉辦骨髓捐贈驗血建檔活動，響應者大多數是互不認識的年輕人，透過網路分享響應。(圖／慈濟基金會提供）

另一對一起參與驗血活動的夫妻檔─宋小姐和許先生，因為同事的女兒配對成功受髓得救，才知「救人一命無損己身」，原來建檔可配對救人，宋小姐生日將近，她說若能配對成功，是送自己最好的生日禮物。

「我媽媽身上流著你的血，您是我的舅舅啊⋯⋯」一段從YouTube上看到的h慈濟骨髓捐贈相見歡影片，感動了毛先生一家人。50年次的毛先生帶著2位女兒及女兒的同學共4位年輕人一起來建檔。女兒説：「感覺好好哦，雖然抽血的過程中有點怕怕，但是只要能讓生病的人重生，小小的痛不算什麼啦！」毛爸爸鼓勵孩子們，健康有用的身體是用來做好事的，年輕要不留白。

「人間有愛，您是唯一可以救他的人」，慈濟骨髓幹細胞中心表示，「你我挽起袖、他們就有救」，只要抽10c.c血液建立檔案資料，他們就有獲救的機會。

慈濟基金會強調，多一位愛心人士參加驗血宣導活動，就能為尋求配對的病患及家屬增加一份希望，歡迎社會大眾踴躍加入救人行列。

▲▼3月17日慈濟烏日聯絡處舉辦骨髓捐贈驗血建檔活動，響應者大多數是互不認識的年輕人，透過網路分享響應。(圖／慈濟基金會提供）

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