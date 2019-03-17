台鐵南港站長捲袖勸髓　驗血加入建檔資料庫





圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「大家一起站出來，加入救人的行列！」慈濟骨髓幹細胞中心、慈濟基金會3月17日共同在臺鐵南港車站舉辦「骨髓幹細胞驗血建檔暨宣導活動」，其中，個子嬌小的南港車站站長陳依伶，不但在現場與慈濟志工一起向社會大眾勸髓，更拋磚引玉、挽袖驗血，加入建檔資料庫，她呼籲大家「熱血站出來」，一個建檔小動作，將可能帶給血液疾病患者重生的大希望。

臺鐵南港站站長陳依伶表示，在許多災難中，總是能看到慈濟志工關懷行動第一的身影，由於南港車站匯集臺鐵、高鐵以及捷運的地利之便，很歡迎公益團體可以使用臺鐵的公共空間，進行慈善公益活動，今天活動她不但協助巡視場地環境，在慈濟骨捐關懷小組的志工陪伴下，立即向來往的旅客勸髓，並且驗血建檔，期許將來也能救人。

▼臺鐵南港站站長陳依伶（右）在現場與慈濟志工一起向社會大眾勸髓，也幫忙巡視環境。





除了驗血建檔，現場也安排多位捐贈者現身說法，向大家解說捐贈的相關問題，傳達「捐髓救人、無損己身」的正確觀念。其中，2010年在父母鼓勵下驗血建檔的高聖凱，二年後便接到了配對成功通知，當時他毫不猶豫地同意捐贈，他說「趁著年輕就該做熱血公益的事情！」除了以週邊血捐贈，之後還進行了兩次淋巴球捐贈給同一位受贈者。

高聖凱認為，既然有救人的機會，「那就一定要好人做到底、救人更要救到底」 ，而慈濟志工在聖凱捐贈之後的持續關懷下，期許也能延續這一份助人的善念，而邀請聖凱也來參加驗血建檔活動的說明 ，他進而參與了慈濟週邊血幹細胞的講習及認證教育訓練課程 ，之前在建檔活動中都是在負責分享區做捐贈經驗分享 ，但在參加課程後，因為具備了更進一步的專業識能，現在則可以直接面對即將要抽血建檔的民眾們，這樣可以更有說服力。

▼捐髓者高聖凱（右）參加過慈濟週邊血幹細胞的講習及認證教育訓練課程後，具備了更進一步的專業識能，向將要抽血建檔的民眾細心解說。





骨髓捐贈秉持「尊重生命」、「搶救生命」的信念，努力於為血液病患找到重生的機會。在全球，各國骨髓庫建立配對資料庫，連結不相識但卻能夠救命的捐贈者，給予生命逐漸凋零的血液病患重生的希望。

慈濟骨髓幹細胞中心指出，「骨髓捐贈」目前以「周邊血捐贈」佔大宗，血液患者所需要的「造血幹細胞」存在於骨髓、嬰兒臍帶血、以及成人周邊血液中。慈濟基金會表示，希望藉由活動讓社會大眾能夠正確認識「捐髓救人，無損己身」的方式、流程與真義，也帶動更多群眾加入資料庫建檔與救人的意願。