　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

紐恐攻槍手起底！昔日陽光教練熱心助人　今把清真寺變人間煉獄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 紐西蘭基督城15日爆發槍案，圖為28歲槍手塔朗特（Brenton Tarrant）2016年3月在伊斯坦堡機場的身影。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 外傳塔朗特1990年1月出生，2017年搬到紐西蘭，2018年加入當地的槍枝俱樂部。圖為28歲槍手塔朗特（Brenton Tarrant）2016年3月在伊斯坦堡機場的身影。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭15日爆發49死的喋血槍案，如今其中一名槍手的身分已曝光，就是從小在澳洲新威爾斯省長大的28歲塔朗特（Brenton Tarrant）。但他前同事認為，塔朗特以前是位熱情、樂於助人的健身房教練，隨後踏上為期7年的環遊世界之旅，造訪北韓、巴基斯坦等國，「在他出國的這些年…他的內心必定是產生了某種轉變。」

塔朗特15日闖入清真寺開槍掃射，同時在社交媒體直播，畫面震驚全球。對此，健身房經理格雷（Tracey Gray）感到相當驚訝，但也證實此人就是塔朗特。塔朗特是名澳洲公民，從小在新南威爾斯省格拉夫頓（Grafton）長大，根據他的說法，他是名來自普通家庭的普通白人，出生於工薪階級、低收入的家庭。

▼ 據瞭解，塔朗特的父親2010年癌逝，他的母親是一名反對暴力的老師，外傳他的雙親早已離異。

格雷指出，塔朗特是在2009年從學校畢業，接著就來到健身房上班，在各方面都是位「模範教練」，不但常常幫助他人，更在公司為社區孩童提供免費訓練的項目中展現出無比的熱情；此外，他也會進行大量訓練，儘管有些人說他訓練過度，但這是他對健康、健身充滿熱情才會有的作為。

在塔朗特來到健身房工作一段時間後，他透過加密貨幣Bitconnect賺了一些錢（編按：另有消息指出，他是繼承父親遺產），接著用這筆錢環遊世界，遊歷歐洲、東南亞及東亞等地，其中也包括北韓。

▼ 去年，他在三池淵郡紀念碑的前方和團員一同拍照。

2017年，塔朗特搬到基督城南部約360公里的但尼丁市（Dunedin）生活，並在2018年初加入該市的布魯斯步槍俱樂部（Bruce Rifle Club）。根據鄰居的說法，他是個安靜的人，但樂於分享自身的旅遊經歷。

談及塔朗特此次開槍掃射的作為，格雷提到，在她的印象中，塔朗特並不是個對槍枝感興趣的人，「我覺得，在他出國的這些年，他的內心必定是產生了某種轉變…說實話，我真的很不敢相信，一個我每天互動談話的人，居然有做出如此極端事件的能力。」

►►►基督城槍手戴銬出庭「擺白人至上手勢」露微笑　全程沉默偷瞄媒體

►►►影／慎入！紐國槍手直播畫面曝光　走廊卡位阻逃生…換3次彈匣掃射倒地人群

►►►紐西蘭恐攻第一位死者身份公布　兒悲愴：早餐時才見過71歲老父

►►►恐攻主嫌「合法擁有5支槍」！　紐西蘭總理：槍枝法要修改

►►►上次大屠殺距今76年　基督城清真寺遭血洗…堪比挪威2011年無差別槍擊案

▼ 28歲槍手塔朗特16日身穿白色囚服現身法庭，全程沉默不語，一度比出「白人至上」的手勢。（圖／路透社）

▲▼ 紐西蘭基督城發生15日連環槍擊，28歲槍手塔朗特（Brenton Harrison Tarrant）16日身穿白色囚服現身法庭，擺出白人至上手勢。（圖／路透社）

ET快訊
守住三重！余天哽咽：被「韓流」嚇到挫屎還是贏了
余天破5萬票宣布當選　支持者嗨翻擠爆總部
「郭國文應賣得比我更多」　謝龍介敗選：繼續挺農漁民
星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　高雄歸寧宴外籍帥夫親化妝
民進黨郭國文票數持續領先！自行宣布勝選
鄭世維宣布立委敗選　「韓流」難吹綠營鐵票
票數突破4.5萬　彰化國民黨柯呈枋自行宣布當選
激戰中台灣！彰化國民黨柯呈枋票數破4.5萬　可望當選
即／立委補選決戰316　ETtoday新聞雲1600即時開票

關鍵字：基督城,槍擊,清真寺,紐西蘭,塔朗特,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10歲男孩想成立航空公司　澳航CEO暖回信：來場執行長的交流！

日本明仁天皇「唯一金孫」小學畢業　直升御茶水女大附中

前饒舌歌手成為「澳洲最危險IS」　聲稱被迫拍片煽動伊斯蘭教徒

每天花費3小時搭車上班　加州「超級通勤族」全美封冠

最晚賽事11時半結束！東奧期間電車末班車延長到深夜2時

紐恐攻槍手起底！昔日陽光教練熱心助人　今把清真寺變人間煉獄

熱褲正妹娜美身材「做雞肉飯」爆紅　網暴動：出團囉！

「白人至上主義」血洗紐西蘭　川普：只是一小部分的人

新加坡捐血中心80萬筆個資外洩　政府「慢半拍」2月後才發現

失業男中85億樂透　前妻不屑：錢再多也不會和他復合！

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

10歲男孩想成立航空公司　澳航CEO暖回信：來場執行長的交流！

日本明仁天皇「唯一金孫」小學畢業　直升御茶水女大附中

前饒舌歌手成為「澳洲最危險IS」　聲稱被迫拍片煽動伊斯蘭教徒

每天花費3小時搭車上班　加州「超級通勤族」全美封冠

最晚賽事11時半結束！東奧期間電車末班車延長到深夜2時

紐恐攻槍手起底！昔日陽光教練熱心助人　今把清真寺變人間煉獄

熱褲正妹娜美身材「做雞肉飯」爆紅　網暴動：出團囉！

「白人至上主義」血洗紐西蘭　川普：只是一小部分的人

新加坡捐血中心80萬筆個資外洩　政府「慢半拍」2月後才發現

失業男中85億樂透　前妻不屑：錢再多也不會和他復合！

周日起氣溫「漸進式回升」飆回30°C　微弱鋒面下周一到北部小濕1天

快訊／中選會公布！民進黨余天、郭國文勝選　國民黨僅拿下彰化

其他競爭者若保持健康　美媒：陳偉殷放先發沒意義

韓流加持卻仍敗選　王浩宇：人民用選票讓韓國瑜走下神壇

【廣編】2019皇室戰爭職業聯賽最新情報　亞洲賽區第一賽季4月25日開賽

不能吃宵夜！　柴崩潰用「破喉嚨」抗議：有種再說一次

詹姆斯岡恩重回迪士尼！《雷神3》導演「星際3沒了」：搞屁啊

甜死人！王棠云「3招」實力寵夫，難怪余文樂那麼愛她

直擊／芮塔歐拉切了安德魯加菲爾德！　來台聽到「蜘蛛」笑了

中華電信搶進竹科　徵資通訊菁英人才

國際熱門新聞

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

紐槍手動機曝光　直播笑：沒空瞄..

紐國槍手掃射畫面曝光　掃射倒地..

紐約黑手黨老大　自宅前遭亂槍射..

更／基督城槍手掃射清真寺49死..

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下..

14歲國中生帶女友私奔！被逮才..

恐攻嫌合法擁槍！紐國：要改槍枝..

馬尾妹玩手拉胚竟搓出「前男友」

女走路返家...慘遭10狗恐怖..

關鍵報告 12星座性愛秘密大..

粉絲手工打造65吋「Switc..

我欠妳一枚戒指！84歲爺深情求..

紐西蘭恐攻第一位死者身份公布

更多熱門

相關新聞

澳洲最危險IS　聲稱被迫拍片煽動教徒

澳洲籍伊斯蘭國（IS）民兵普拉卡什15日被土耳其法庭判刑7年6個月，他曾拍攝影片，在澳洲維多利亞省煽動伊斯蘭教徒進行恐怖行動，更與當地多起陰謀有關，也曾呼籲採取孤狼式攻擊對抗美國。普拉卡什在2016年於敘利亞邊境企圖以假證件入境土耳其，被識破後遭到逮捕。

白人至上入侵　川普：只是小部分的人

76人西蒙斯在球鞋寫心痛悼念：為紐西蘭祈禱

打掃青年「勇奪兇徒槍」獲封英雄！

紐西蘭醫院爆安全威脅　封鎖3小時

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！哽咽淚崩求婚片曝光

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

更新／預拌車撞進仁武知名烤鴨店釀3傷

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全露

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

《星光》戴安娜要和2年女友結婚了

國中時嘗禁果　10年後告學長性侵

藍綠決戰316　ETtoday即時計票

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面