紐恐攻槍手起底！昔日陽光教練熱心助人　今把清真寺變人間煉獄

▲ 外傳塔朗特1990年1月出生,2017年搬到紐西蘭,2018年加入當地的槍枝俱樂部。圖為28歲槍手塔朗特(Brenton Tarrant)2016年3月在伊斯坦堡機場的身影。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

紐西蘭15日爆發49死的喋血槍案,如今其中一名槍手的身分已曝光,就是從小在澳洲新威爾斯省長大的28歲塔朗特(Brenton Tarrant)。但他前同事認為,塔朗特以前是位熱情、樂於助人的健身房教練,隨後踏上為期7年的環遊世界之旅,造訪北韓、巴基斯坦等國,「在他出國的這些年…他的內心必定是產生了某種轉變。」

塔朗特15日闖入清真寺開槍掃射,同時在社交媒體直播,畫面震驚全球。對此,健身房經理格雷(Tracey Gray)感到相當驚訝,但也證實此人就是塔朗特。塔朗特是名澳洲公民,從小在新南威爾斯省格拉夫頓(Grafton)長大,根據他的說法,他是名來自普通家庭的普通白人,出生於工薪階級、低收入的家庭。

▼ 據瞭解,塔朗特的父親2010年癌逝,他的母親是一名反對暴力的老師,外傳他的雙親早已離異。

格雷指出,塔朗特是在2009年從學校畢業,接著就來到健身房上班,在各方面都是位「模範教練」,不但常常幫助他人,更在公司為社區孩童提供免費訓練的項目中展現出無比的熱情;此外,他也會進行大量訓練,儘管有些人說他訓練過度,但這是他對健康、健身充滿熱情才會有的作為。

在塔朗特來到健身房工作一段時間後,他透過加密貨幣Bitconnect賺了一些錢(編按:另有消息指出,他是繼承父親遺產),接著用這筆錢環遊世界,遊歷歐洲、東南亞及東亞等地,其中也包括北韓。

▼ 去年,他在三池淵郡紀念碑的前方和團員一同拍照。

What we know about Christchurch mosque gunman Brenton Tarrant https://t.co/0HUEnzEEpn