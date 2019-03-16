　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「白人至上主義」血洗紐西蘭　川普：只是一小部分的人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城15日爆發恐攻，49人命喪槍下，澳洲籍嫌犯塔朗特（Brenton Tarrant）16日出庭時手比「白人至上」的手勢，網路上也流傳一份他的74頁自白書，內容充滿對穆斯林的歧視，更讚揚美國總統川普是「白人意識復興的象徵和共同目標」。對於白人民族主義（White nationalism）是否成為全球逐漸升高的威脅，川普表示，「他們只是一小群人」。

川普15日回應記者提問時表示，「我認為那是個很小的一群人，他們有非常非常嚴重的問題。我想，如果你看看紐西蘭發生的事，可能是例子之一。我對此還不是很了解。」2017年8月，美國維吉尼亞州夏綠蒂鎮（Charlottesville）爆發擁護白人至上的「3K黨」（Ku Klux Klan, KKK）暴動，造成3人死亡，川普當時就因為沒有譴責白人至上主義者，而招來許多批評。

據《衛報》報導，全球過去8年來已經發生超過12起因「白人至上主義」而起的攻擊事件。2011年，挪威有77人在一場炸彈和槍枝攻擊中罹難，槍手表示，攻擊目的是要阻止「穆斯林入侵」。2017，加拿大魁北克市（Quebec City）有6人中彈身亡，該名槍手說，自己懼怕「難民會殺了自己的家人」。

▲▼ 維吉尼亞州,夏綠蒂鎮,白人至上,Heather Heyer,Susan Bro。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 2017年8月，美國維吉尼亞州夏綠蒂鎮發生「白人至上」暴動。（上圖／達志影像／美聯社）（下圖／CFP）

▲▼2018年普立茲突發新聞攝影獎,維吉尼亞州汽車衝撞人群瞬間。（圖／CFP）

ET快訊
無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　當選金門首位女立委！
余天得票破4萬7000票　領先直奔勝選5萬票門檻
台南立委補選雙雙突破1萬　謝龍介持續落後郭國文
立委補選／估獲5萬票就當選！鄭世維票數持續落後余天
即／立委補選決戰316　ETtoday新聞雲1600即時開票

關鍵字：基督城,紐西蘭,槍擊,川普,紐澳要聞,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前饒舌歌手成為「澳洲最危險IS」　聲稱被迫拍片煽動伊斯蘭教徒

每天花費3小時搭車上班　加州「超級通勤族」全美封冠

最晚賽事11時半結束！東奧期間電車末班車延長到深夜2時

紐恐攻槍手起底！癡迷健身、加入槍枝俱樂部　環遊世界7年…卻變了樣

熱褲正妹娜美身材「做雞肉飯」爆紅　網暴動：出團囉！

「白人至上主義」血洗紐西蘭　川普：只是一小部分的人

新加坡捐血中心80萬筆個資外洩　政府「慢半拍」2月後才發現

失業男中85億樂透　前妻不屑：錢再多也不會和他復合！

綠衫軍準備季後賽大爆發？羅齊爾相信厄文：他就是我們球隊骨幹！

清真寺冷血屠殺！76人西蒙斯在球鞋寫心痛悼念：為紐西蘭祈禱

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

前饒舌歌手成為「澳洲最危險IS」　聲稱被迫拍片煽動伊斯蘭教徒

每天花費3小時搭車上班　加州「超級通勤族」全美封冠

最晚賽事11時半結束！東奧期間電車末班車延長到深夜2時

紐恐攻槍手起底！癡迷健身、加入槍枝俱樂部　環遊世界7年…卻變了樣

熱褲正妹娜美身材「做雞肉飯」爆紅　網暴動：出團囉！

「白人至上主義」血洗紐西蘭　川普：只是一小部分的人

新加坡捐血中心80萬筆個資外洩　政府「慢半拍」2月後才發現

失業男中85億樂透　前妻不屑：錢再多也不會和他復合！

綠衫軍準備季後賽大爆發？羅齊爾相信厄文：他就是我們球隊骨幹！

清真寺冷血屠殺！76人西蒙斯在球鞋寫心痛悼念：為紐西蘭祈禱

應「減稅降費」政策　賓士、BMW在陸大降價！最多近30萬

獲台灣傑出女科學家獎　台大數學系李瑩英：數學家是女性職涯好選項

不斷更新／國民黨失去一席立委　金門無黨籍陳玉珍自行宣布當選

前饒舌歌手成為「澳洲最危險IS」　聲稱被迫拍片煽動伊斯蘭教徒

柯有倫操辦婚宴大失眠　媽餐桌上吐「這句話」暗示想抱孫

快訊／衝破5萬票門檻　余天17:30現身總部擬自行宣布當選

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　高雄歸寧宴..外籍帥夫親化妝！

快訊／金門無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　自行宣布當選！

快訊／謝龍介持續落後2千票！　支持者臉色凝重、緊盯票數

「只能報廢了！」元旦剛歡喜牽新車　被撞進烤鴨店屁股開花

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

國際熱門新聞

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

紐槍手動機曝光　直播笑：沒空瞄..

紐國槍手掃射畫面曝光　掃射倒地..

紐約黑手黨老大　自宅前遭亂槍射..

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下..

更／基督城槍手掃射清真寺49死..

恐攻嫌合法擁槍！紐國：要改槍枝..

14歲國中生帶女友私奔！被逮才..

馬尾妹玩手拉胚竟搓出「前男友」

關鍵報告 12星座性愛秘密大..

粉絲手工打造65吋「Switc..

我欠妳一枚戒指！84歲爺深情求..

紐西蘭恐攻第一位死者身份公布

川普首用否決權　駁回國會決議討..

更多熱門

相關新聞

男中85億樂透　前妻不屑：不復合

美國新澤西州（New Jersey）54歲的邁克•韋爾斯基（Mike Weirsky），因長期失業過去15年都靠妻子養家，日前他購買「兆彩樂透」（Mega Millions），意外中了2.73億美元（約85億台幣）。不過，現在邁克與妻子已離婚5個月，前妻得知他中大獎後不屑表示，就算他再多錢也不會和他復合。

76人西蒙斯在球鞋寫心痛悼念：為紐西蘭祈禱

女走路返家...慘遭10狗恐怖「犬決」

打掃青年「勇奪兇徒槍」獲封英雄！

紐西蘭醫院爆安全威脅　封鎖3小時

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！哽咽淚崩求婚片曝光

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全露

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

更新／預拌車撞進仁武知名烤鴨店釀3傷

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

《星光》戴安娜要和2年女友結婚了

國中時嘗禁果　10年後告學長性侵

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

吃蕉10天鏟3公斤！她推2時間效果好

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面