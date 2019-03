紐西蘭恐攻第一位死者身份公布　兒悲愴：早餐時才見過71歲老父

▲ 歐馬爾面對鏡頭時拿著手機,上頭顯示父親的照片。(圖/路透)



記者林書荷/綜合外電報導

15日是紐西蘭最黑暗的日子,南島基督城(Christchurch)兩座清真寺遭到血腥槍擊,短短數分鐘的屠殺造成至少49人身亡、48人受傷。如今當局逐漸確認死者身份,第一位公布的是來自阿富汗的71歲老翁哈吉-達烏德.納比(Haji-Daoud Nabi)。他的兒子歐馬爾(Omar Nabi)面對鏡頭時拿著手機,上頭顯示父親的照片。他悲愴地說,早餐時才見過父親,而父親生前形容紐西蘭是天堂。

This is Haji-Daoud Nabi, a refugee from Afghanistan. He was shot as he threw himself in front of another worshipper to shield them from the #Christchurch terrorist shooter. He founded a mosque, became president of the local Afghan Association, worked for refugees in #NewZealand. pic.twitter.com/1efw6yUo5S