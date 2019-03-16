紐西蘭恐攻第一位死者身份公布　兒悲愴：早餐時才見過71歲老父

▲ 歐馬爾面對鏡頭時拿著手機，上頭顯示父親的照片。（圖／路透）



記者林書荷／綜合外電報導

15日是紐西蘭最黑暗的日子，南島基督城（Christchurch）兩座清真寺遭到血腥槍擊，短短數分鐘的屠殺造成至少49人身亡、48人受傷。如今當局逐漸確認死者身份，第一位公布的是來自阿富汗的71歲老翁哈吉-達烏德．納比（Haji-Daoud Nabi）。他的兒子歐馬爾（Omar Nabi）面對鏡頭時拿著手機，上頭顯示父親的照片。他悲愴地說，早餐時才見過父親，而父親生前形容紐西蘭是天堂。

This is Haji-Daoud Nabi, a refugee from Afghanistan. He was shot as he threw himself in front of another worshipper to shield them from the #Christchurch terrorist shooter. He founded a mosque, became president of the local Afghan Association, worked for refugees in #NewZealand. pic.twitter.com/1efw6yUo5S — Abbas Hamideh (@Resistance48) 2019年3月16日

▼ 亞馬當天晚了10分鐘抵達清真寺，因而逃過一劫。（圖／路透）

▼ 民眾前往事發地哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



據《雪梨晨鋒報》報導，納比是一名退休工程師，也是當地社區阿富汗協會的領導者，事發時人在努爾清真寺（Al Noor Mosque）內，遭到恐攻主嫌塔朗特（Brenton Tarrant）闖入掃射。當家人趕往現場時，警方已經拉起封鎖線，因此無法進入，但一位幸運逃出的友人表示，「你父親救了我一命。」

歐馬爾的哥哥亞馬（Yama Nabi）當天晚了10分鐘抵達清真寺，因而逃過一劫。家人透過槍手的屠殺畫面確認父親已經身亡。歐馬爾．納比表示，爸爸才華洋溢、富有智惠，「他是個很謙虛的人，也幫助過許多人。」如今，他打算將父親帶回阿富汗下葬。

▼ 嫌犯之一塔朗特16日身穿白色囚服現身法庭。（圖／路透社）



此次恐攻的嫌犯之一為28歲的澳洲籍男子塔朗特，他昨日頭上配戴攝影機、打開臉書直播17分鐘，進入清真寺後一陣無差別掃射，甚至擋住出入口讓民眾無法逃生，許多正在裡頭祈禱的人當場倒地。此外，網路上流傳了一份疑似塔朗特的74頁自白書，內容充滿反移民、歧視穆斯林、白人至上主義等極右思想。

專家警告，直播暴力畫面、上傳偏激宣言都是恐怖分子的慣用手法，因此停止散播這些內容，才是杜絕恐怖主義的最佳方式。美國《石英》雜誌也引述哈佛甘迺迪學院瓊斯坦新聞、政治和公共政策中心博士多諾萬（Joan Donovan）的話指出，這份自白書是個誘餌，「隔離是我們防止傳播這類訊息的最好方法。」

▲▼ 這起血腥屠殺造成至少49人身亡，另有多人受傷和失蹤。（圖／達志影像／美聯社）