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打掃青年「勇奪兇徒槍」獲封英雄！　基督城恐攻倖存者：謝謝你

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▲▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 基督城發生槍擊，震驚穆斯林群體。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城15日發生槍擊，槍手進入兩座清真寺內大屠殺，一名倖存者馬薩魯丁（Syed Mazharuddin）表示，當時一名正在打掃的青年勇敢地上前抱住槍手，一把將槍械奪走。該名青年試圖回擊，但不知道怎麼使用那把槍，槍手趁亂逃跑，青年雖然追了上去，但一群兇徒已開車逃逸。

馬薩魯丁告訴《紐西蘭前鋒報》，自己當時正在林伍德清真寺（Linwood Mosque）內禱告，突然聽見槍響，不久後就看到戴著護目鏡的槍手從門口進入中庭，開始掃射人群。馬薩魯丁說，槍手攜帶大量彈藥，而槍械火力相當強，寺內60至70人驚慌逃竄，非常感謝這位英雄，讓許多人保住性命。

▼ 槍手之一的澳洲公民塔朗特（Brenton Tarrant）。（圖／路透）

▲▼紐西蘭基督城槍擊。（圖／路透）＝

▼ 塔朗特16日現身法庭時，擺出「白人至上」的手勢。（圖／路透社）

▲▼ 紐西蘭基督城發生15日連環槍擊，28歲槍手塔朗特（Brenton Harrison Tarrant）16日身穿白色囚服現身法庭，擺出白人至上手勢。（圖／路透社）

15日的槍擊造成至少49人身亡、48人受傷。馬薩魯丁說，槍手連老人也不放過，許多正在禱告的長者瞬間被擊斃。他也親眼看見自己的一位朋友頭部和胸部中彈身亡。目前當地警方已逮捕3男1女，共4名嫌犯。

《紐西蘭晨鋒報》指出，各界目前一共為屠殺受害者募集超過250萬紐幣（約新台幣5290萬元）。紐西蘭受害者支助小組理事會在事件爆發11小時內，就成立了募款網頁，而穆斯林眾籌網站LaunchGood上，則募到了超過120萬紐幣（約新台幣2530萬元）。

▼ 事件發生後，來自各界的支持不斷湧入。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：基督城,槍擊,清真寺,紐西蘭,紐澳要聞

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