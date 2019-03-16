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恐攻主嫌「合法擁有5支槍」！　紐西蘭總理：槍枝法要修改

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▲▼ 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城15日發生該國史上最慘重的恐攻槍擊，17分鐘的屠殺造成至少49人死亡、48人受傷。當局發現，28歲主嫌塔朗特（Brenton Tarrant）竟然合法擁有5支槍枝與擁槍執照，包括2把半自動步槍、2支手槍以及1把連珠式步槍。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）誓言改變國家的槍枝法。

阿爾登表示，「我現在可以告訴你一件事：我們的槍枝法會修改。2005年、2012年，以及2017年都有試圖更改。現在是時候改變了。」

紐西蘭槍枝暴力相當罕見，但槍枝管制鬆動，只要滿16歲並通過牌照測驗，就能擁槍，且網路上也買得到槍枝。紐國持擁槍執照人數約有25萬，占全國5.2％。據《衛報》報導，紐西蘭允許人們持有半自動步槍，這類武器經常成為發動攻擊的工具，澳洲和英國都已禁止。

▼主嫌塔朗特（Brenton Tarrant）（圖／路透）

▲▼紐西蘭基督城槍擊。（圖／路透）＝

塔朗特目前被以殺人罪起訴，今日出庭，而4月5日將再度出庭；另外還有兩名嫌犯也遭到逮捕，據BBC報導，這些嫌犯均沒有前科。塔朗特抱持「白人至上」的偏激思想，也反對移民。

塔朗特昨日配戴了攝影機、開臉書直播，進入清真寺後不分男女老少就是一陣掃射，許多受害者當場倒地。目前死者名單尚未公布，印度、孟加拉、印尼當局均表示有公民在此次事件中身亡。

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關鍵字：基督城,槍擊,清真寺,紐西蘭,紐澳要聞

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