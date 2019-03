恐攻主嫌「合法擁有5支槍」！　紐西蘭總理：槍枝法要修改

▲ 紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)。(圖/達志影像/美聯社)



紐西蘭基督城15日發生該國史上最慘重的恐攻槍擊,17分鐘的屠殺造成至少49人死亡、48人受傷。當局發現,28歲主嫌塔朗特(Brenton Tarrant)竟然合法擁有5支槍枝與擁槍執照,包括2把半自動步槍、2支手槍以及1把連珠式步槍。紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)誓言改變國家的槍枝法。

阿爾登表示,「我現在可以告訴你一件事:我們的槍枝法會修改。2005年、2012年,以及2017年都有試圖更改。現在是時候改變了。」

紐西蘭槍枝暴力相當罕見,但槍枝管制鬆動,只要滿16歲並通過牌照測驗,就能擁槍,且網路上也買得到槍枝。紐國持擁槍執照人數約有25萬,占全國5.2%。據《衛報》報導,紐西蘭允許人們持有半自動步槍,這類武器經常成為發動攻擊的工具,澳洲和英國都已禁止。

