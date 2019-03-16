恐攻主嫌「合法擁有5支槍」！　紐西蘭總理：槍枝法要修改

▲ 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城15日發生該國史上最慘重的恐攻槍擊，17分鐘的屠殺造成至少49人死亡、48人受傷。當局發現，28歲主嫌塔朗特（Brenton Tarrant）竟然合法擁有5支槍枝與擁槍執照，包括2把半自動步槍、2支手槍以及1把連珠式步槍。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）誓言改變國家的槍枝法。

阿爾登表示，「我現在可以告訴你一件事：我們的槍枝法會修改。2005年、2012年，以及2017年都有試圖更改。現在是時候改變了。」

紐西蘭槍枝暴力相當罕見，但槍枝管制鬆動，只要滿16歲並通過牌照測驗，就能擁槍，且網路上也買得到槍枝。紐國持擁槍執照人數約有25萬，占全國5.2％。據《衛報》報導，紐西蘭允許人們持有半自動步槍，這類武器經常成為發動攻擊的工具，澳洲和英國都已禁止。

▼主嫌塔朗特（Brenton Tarrant）（圖／路透）



An Australian man charged with one count of murder is expected to face further charges over the Christchurch mosques massacre. Former NSW personal trainer Brenton Harrison Tarrant, 28, appeared in a Christchurch court where he was formally charged with one count of murder. #7News pic.twitter.com/GSV2Rjacdy — 7 News Sydney (@7NewsSydney) 2019年3月15日

塔朗特目前被以殺人罪起訴，今日出庭，而4月5日將再度出庭；另外還有兩名嫌犯也遭到逮捕，據BBC報導，這些嫌犯均沒有前科。塔朗特抱持「白人至上」的偏激思想，也反對移民。

塔朗特昨日配戴了攝影機、開臉書直播，進入清真寺後不分男女老少就是一陣掃射，許多受害者當場倒地。目前死者名單尚未公布，印度、孟加拉、印尼當局均表示有公民在此次事件中身亡。