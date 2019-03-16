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直播掃射清真寺！基督城槍手戴銬出庭面無表情　沉默偷瞄媒體

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▲▼ 紐西蘭基督城15日爆發連環槍擊，28歲槍手塔朗特（Brenton Harrison Tarrant）16日身穿白色囚服現身法庭。（圖／路透社）

▲ 28歲槍手塔朗特16日身穿白色囚服現身法庭，但全程沉默不語。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭基督城15日驚爆連環槍擊，造成49人死亡。根據最新消息，28歲槍手塔朗特（Brenton Harrison Tarrant）稍早身穿白色囚服現身法庭，面無表情聽著法官宣讀謀殺罪罪名，從頭到尾保持沉默，不時看向媒體，料未來將面臨更多指控。據瞭解，他並沒有提出保釋要求，目前還押候審，待4月5日再次出庭。

▼ 直播槍擊掃射的塔朗特。（圖／路透）

綜合紐西蘭媒體STUFF、美媒CNN、法新社報導，今早的法院聆訊因安全風險理由並未對外公開，警力全副武裝在法庭外嚴密戒備。期間，塔朗特戴手銬、身穿白色囚服步入法庭，全程沉默不語，但會不時看著媒體。

塔朗特是名澳洲公民，從小在新南威爾斯省格拉夫頓（Grafton）長大，但後來搬到基督城南部約360公里的但尼丁市（Dunedin）生活。根據紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）的說法，他經常造訪別的國家，偶爾也會到紐西蘭，且他在紐澳兩地都沒有犯罪前科。

▲▼ 紐西蘭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 槍擊案爆發後，救護車獲報趕抵現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 紐西蘭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

紐澳政府已聯手針對此事展開調查，目前澳洲警方也在探查塔朗特在格拉夫頓的任何蛛絲馬跡。新南威爾斯省警察局長米克富勒（Mick Fuller）提到，澳洲警方會聯手紐西蘭政府一起調查，但根據現階段所掌握的情資，塔朗特在新南威爾斯省的生活與此事件沒有關聯。

塔朗特15日開臉書直播，進入清真寺後不分男女老少就是一陣掃射，許多受害者當場倒地。政府獲報後，在短時間內逮捕4名嫌疑犯。除了塔朗特之外，當局目前已確定其中一名武裝者是企圖幫助警方的人，另外2人仍被拘留當中，但他們在此事件所扮演的角色尚待釐清。

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▼ 紐西蘭總理阿爾登指出，這是紐西蘭史上最黑暗的一天。（圖／路透社）

▲▼ 紐西蘭清真寺槍擊。圖為紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透社）

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關鍵字：基督城,槍擊,清真寺,紐西蘭,塔朗特,紐澳要聞

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