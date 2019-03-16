清真寺冷血屠殺！76人西蒙斯在球鞋寫心痛悼念：為紐西蘭祈禱

▲西蒙斯在與國王開打的賽前，被媒體拍到球鞋有著為紐西蘭祈禱的字樣。（圖／翻攝自twitter／Philadelphia 76ers）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

對紐西蘭來說，2019年3月15日很可能是再也無法忘懷的黑暗日子，幾名槍手拿著半自動武器，闖近兩間清真寺邊開直播邊殺戮穆斯林，造成49人死亡。攻擊發生後，警方趕到現場疏散人群，並逮捕3男1女共4名嫌犯，可能都是白人至上主義者。費城76人球星西蒙斯（Ben Simmons）也特別在今（16）日對戰沙加緬度國王的賽前，在自己的球鞋上寫下「為紐西蘭祈禱」，表達對受害者和其家屬的支持。

▲高中就名滿天下的西蒙斯是自2005年柏格特後的第二位澳洲籍狀元郎。（圖／達志影像／美聯社）

據《福斯體育》報導，西蒙斯賽後接受訪問時表示，「對那些受難家庭來說，這是毀滅性的悲痛。我在澳大利亞長大，去過紐西蘭好多次，遇過很多好人。人們在世界各地過著自己的生活，當你身邊友認識的人生命忽然被帶走，真的很悲傷。」

在球鞋上寫下「為紐西蘭祈禱」，或許只是一個小小的舉動，卻令無數的球迷感受到西蒙斯的溫暖，不只利用球隊官方平台讓更多人重視此次恐怖事件，也藉由大家的力量，去譴責、拒絕恐怖主義的發生。除了西蒙斯有對此發表關心，從不避諱談論恐怖主義和政治迫害話題的波特蘭拓荒者中鋒坎特（Enes Kanter），同樣表達了對受害者的支持，並砲轟這樣殘忍的行為。

.@BenSimmons25 with a heartfelt message to New Zealand. pic.twitter.com/PxA8XNghJB — Philadelphia 76ers (@sixers) 2019年3月15日

15日發生屠殺慘案的基督城雖是「南島第一大城」，但整個都市也不過40萬人。在如此靜謐安逸的地球邊緣，在一個主麻日（穆斯林的禮拜日，也就是星期五）的寧靜午後，傳來的卻是陣陣令人驚心的槍聲，還有紐西蘭人不曾實際經歷的：不斷升高的傷亡數字，還有恐懼。

▲ 紐西蘭基督城發生15日連環槍擊，28歲槍手塔朗特（Brenton Harrison Tarrant）16日身穿白色囚服現身法庭，擺出白人至上手勢。（圖／路透社）

槍擊發生時，超過200人在努爾清真寺祈禱，穆斯林尖叫逃竄。目擊者稱聽到約50聲槍響，槍手身穿黑色軍裝制服和頭盔，進入清真寺後使用自動武器向人群掃射，時間持續至少6分鐘，槍手甚至回到自己車上再次裝填彈藥。

目前基督城市區所有學校已關閉，警方封鎖多條市區重要道路，也逮捕3男1女 ，警方還在槍手車內發現土炸彈，並已移除；目前已知至少49人罹難、48人輕重傷。

▼紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）