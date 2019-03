清真寺冷血屠殺！76人西蒙斯在球鞋寫心痛悼念：為紐西蘭祈禱

▲西蒙斯在與國王開打的賽前,被媒體拍到球鞋有著為紐西蘭祈禱的字樣。(圖/翻攝自twitter/Philadelphia 76ers)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

對紐西蘭來說,2019年3月15日很可能是再也無法忘懷的黑暗日子,幾名槍手拿著半自動武器,闖近兩間清真寺邊開直播邊殺戮穆斯林,造成49人死亡。攻擊發生後,警方趕到現場疏散人群,並逮捕3男1女共4名嫌犯,可能都是白人至上主義者。費城76人球星西蒙斯(Ben Simmons)也特別在今(16)日對戰沙加緬度國王的賽前,在自己的球鞋上寫下「為紐西蘭祈禱」,表達對受害者和其家屬的支持。

▲高中就名滿天下的西蒙斯是自2005年柏格特後的第二位澳洲籍狀元郎。(圖/達志影像/美聯社)

據《福斯體育》報導,西蒙斯賽後接受訪問時表示,「對那些受難家庭來說,這是毀滅性的悲痛。我在澳大利亞長大,去過紐西蘭好多次,遇過很多好人。人們在世界各地過著自己的生活,當你身邊友認識的人生命忽然被帶走,真的很悲傷。」

在球鞋上寫下「為紐西蘭祈禱」,或許只是一個小小的舉動,卻令無數的球迷感受到西蒙斯的溫暖,不只利用球隊官方平台讓更多人重視此次恐怖事件,也藉由大家的力量,去譴責、拒絕恐怖主義的發生。除了西蒙斯有對此發表關心,從不避諱談論恐怖主義和政治迫害話題的波特蘭拓荒者中鋒坎特(Enes Kanter),同樣表達了對受害者的支持,並砲轟這樣殘忍的行為。

.@BenSimmons25 with a heartfelt message to New Zealand. pic.twitter.com/PxA8XNghJB