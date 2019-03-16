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桃警局長帶隊衝治安熱點　酒駕預防列第一要務

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▲桃園市警局局長陳國進(右一)，凌晨率領中壢警分局員警在治安熱點掃蕩臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局局長陳國進(右二)，凌晨率領中壢警分局員警在治安熱點掃蕩臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局局長陳國進凌晨率領中壢分局逾60名警力員警，針對中壢區ＫＴＶ、酒店、電子遊戲場等易生治安問題場所掃蕩臨檢，要求業者做好自主管理、維護社會治安。經過一晚臨檢共查獲通緝、酒駕與持有毒品等案，共4件7人。

桃園市警局為宣示預防犯罪決心，局長陳國進16日0時起至4時，針對中壢區治安熱點掃蕩臨檢，同時向店家發放宣導卡片，內容包括「店內不得發生販毒、槍擊或鬥毆情事、店外不准有圍事、酒客、尋仇打架或破壞車輛、公共建築物」，另外，預防酒駕也是重點宣導，若客人酒後應協助代找計程車或代駕服務，不得歸還車鑰匙給于酒客自行駕車，若勸導後仍執意駕車者，應迅速通報警方，避免酒後肇事。

▲桃園市警局中壢分局員警在治安熱點發放犯罪預防宣導卡片，籲請業者配合自主管理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局中壢分局員警在治安熱點發放犯罪預防宣導卡片，籲請業者配合自主管理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢分局指出，這次臨檢查獲通緝犯2件2人、酒駕1件1人、施用持有第三級毒品K他命1件4人，共計4件7人。經宣導後，若治安熱點場所依然發生治安事件，警方將依法行使職權，將該店列為治安重點密集臨檢，以杜絕酒後駕車行為。

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