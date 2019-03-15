桃園某國小狼師很變態「剛發育的最嫩」　班上9歲女童11人受害

▲桃園市歐姓國小教師去年9月起專挑體型瘦小女學生強制猥褻，有11位女學生受害，桃園地檢署今以加重強制猥褻罪嫌起訴。示意圖。（圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國小43歲歐姓男教師，去年九月起，以搔癢、親吻與隔衣摸胸方式猥褻女學生，檢警查出，歐男專挑體型瘦小女學生，拉進教室角落猥褻得逞，共有11名女學生受害，女學生因身心不舒服向家長與校方反映，才揭發歐姓狼師惡行，檢警在歐的電腦中發現有幼女、學生類型色情片，全案將歐男依加重強制猥褻罪嫌起訴，學校已對歐男停止聘用。

檢警調查，43歲的歐姓老師未婚，民國89年起在國小擔任專科老師與導師職務，為人師表卻對瘦小女學生特別有興趣，去年9月至11月間，經常利用課餘強拉女學生在教室角落、資源回收室，甚至直接在女學生座位上以搔癢、親吻、隔衣摸胸等方式對學生猥褻。

總計有11位女學生曾被毆男猥褻，事後覺得身心不舒服向家長與學校反映，學生家長也向教育局與校方檢舉，校方緊急通召開性平會啟動調查，訪查受害女學生受害經過。



檢警傳訊歐男到案說明，歐男否認對女學生有強制猥褻行為，聲稱是不小心碰到女學生身體；檢警查扣歐男電腦，發現電腦內有許多幼女、學生類的色情影片，懷疑歐男對瘦小幼女、學生有特殊性幻想，桃園地檢署15日全案偵結，依加重強制猥褻罪嫌將歐姓狼師提起公訴。

【更多新聞】

►錢關難過想共赴黃泉夫死妻活 妻遭「加工自殺」起訴



►逆子獵刀砍殺至親1死2傷判10年 母逃死仍內疚：他有病



►每票1千樁腳代買 前桃園市議員「落選頭」被起訴