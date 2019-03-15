「開運滿福」用偷的反招災禍　口袋暗藏「神仙針」險升天

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▲桃園市鍾姓男子注射海洛英後在超商竊取遊戲光碟，店員從監視器發現通報警方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓男子注射海洛因後在超商竊取遊戲光碟，店員從監視器發現通報警方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市38歲鍾姓男子14日晚間在龍潭區超商竊取價值僅100元遊戲光碟，自以為神不知鬼不覺未結帳就想離開超商，但行竊過程店員都在監視器裡看得清清楚楚，立即通報警方，鍾男苦苦哀求店員和解並放他一馬，員警到場在鍾男身上起出贓物與一支內含微量海洛因針筒，全案依竊盜與毒品危害防制條例送辦。

▲鍾姓男子在超商下手行竊，員警起出遊戲光碟贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鍾姓男子在超商下手行竊，員警起出遊戲光碟贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭分局聖亭派出所所長李岳昇，14日晚間接獲與轄區社區成立的「安居緝毒友善通報網路LINE平台」通報，帶著警員鄧芄敦、曾建凱前往中豐路某社區超商，發現鍾男身上藏著剛竊取的遊戲光碟遊戲包，神情緊張站在超商櫃檯前，哀求店家和解。

▲鍾姓男子在超商下手行竊，員警起出贓物與注射針筒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鍾姓男子在超商下手行竊，員警起出贓物與注射針筒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警盤查時除起出遊戲光碟贓物外，鍾男身上還帶著一支針筒，員警詢問鍾男針筒是作何用？鍾男坦承剛剛施打海洛因，從平鎮住家來龍潭，因想購買遊戲光碟，但身上沒錢才鋌而走險下手行竊，還沒走出店門就被逮住；員警向鍾男說，為了區區100元商品行竊被送辦，還吃上毒品罪嫌，真是得不償失，鍾男則無言以對。

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關鍵字：超商行竊,針筒,海洛英

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