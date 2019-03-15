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酒駕撞死母和弟…小二女崩潰自殘　長大後703字淚謝「我還能幸福」

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網搜小組／綜合報導

台中林姓女網友14日在臉書「爆怨公社」PO文分享自己的人生經歷，小學二年級時媽媽和弟弟被酒駕撞死，讓她從小就伴隨著創傷症候群長大，有時難過的情緒一來還會做出自殘的行為，後來又罹患憂鬱症，人生走到現在幾乎有一半的時間都在醫院裡度過，如今結婚生下兒子，雖然照料起來辛苦，但還是很感謝以前的經歷的種種，「我一度覺得老天爺在整我，讓我的人生特別困難，但也或許是因為覺得還有幸福的可能，才會不讓我輕生，希望我好好活著。」

▲▼閉眼開車為「見證上帝」,迷信媽帶2小孩撞電線桿。（圖／翻攝pixabay）

▲林女的媽媽和弟弟被酒駕撞死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

林女提到，媽媽和弟弟被酒駕撞死後，因為爸爸要工作扛起家計，她只好到親戚家住，學會裝乖、看臉色才能避免被說閒話，可是這樣的成長環境也帶來巨大的精神壓力，「我在國中時發現患有紅斑狼瘡，到了高中又得知自己患有憂鬱症，這才知道為何小學難過時都會出現自殘的行為。」

請繼續往下閱讀...

「從國中開始到現在，我有一大半的時間都在醫院裡度過。」林女坦言，前幾年憂鬱症比較嚴重的時候，覺得自己一身病痛、不能做喜歡的事，甚至懷疑未來無法得到幸福，一度吞安眠藥輕生，幸好發現得早才撿回一命，卻也把爸爸和妹妹嚇壞，「我做了錯誤的事情，謝謝妹妹一直扮演關心、開導我情緒的角色。我一度覺得老天爺在整我，讓我的人生特別困難，但也或許是因為覺得還有幸福的可能，才會不讓我輕生，希望我好好活著。」

▲▼ 憂鬱症誤會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲林女因為創傷症候群加上憂鬱症的關係，曾有自殘、自殺等行為。

經歷了重重難關，林女總算遇到自己的真命天子，兩人婚後一直很想要孩子，流產了兩次、吃很多藥、打很多針，如今總算生下健康的兒子，「人生前半段雖然辛苦，但苦難應該都過去了吧？」她很感謝夫家人的包容，也很感謝兒子願意來當她的小孩，雖然抱怨，但還是感恩過往的經歷，「想不到產後又是另一個辛苦的開始，婆婆、先生和姑姑照顧你的時候就乖乖的，但是兒子，為何換我顧的時候你就特別吵呢？」

其他網友看完林女的人生故事，紛紛留言鼓勵她繼續向前看，「要幸福哦！我爸也是在我5歲時搭上酒駕朋友的車，結果發生車禍走了」、「加油，人生不會都是那麼苦的」、「我也是吃藥打針才平安生下小孩，每次沮喪時，看看孩子的笑容就會得到前進的動力，一切得來不易，妳會更懂得珍惜滿足」。

▼林女經歷兩次流產，總算生下健康的兒子。

▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

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關鍵字：台中,爆怨公社,酒駕

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