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社會 社會焦點 保障人權

時速破百猛撞！玩咖男「撞碎女騎士」亡…駕駛親友談賠償竟冷笑

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記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名男子郭俊邑2018年中秋節前夕，以時速100公里在市區酒駕狂飆，連闖9個紅綠燈後撞上3名機車騎士，其中一名陳姓女騎士當場重傷身亡。檢方看到行車紀錄器畫面以及傷者慘狀後，更是痛批「形同恐攻」，並以殺人罪起訴。對此，家屬指控，郭男的家屬談和解時直接冷笑，讓他們無法接受。

郭俊邑2018年8月23日跟朋友在文山區的好樂迪KTV狂歡，喝下了2、3罐啤酒、1/3瓶的威士忌後，於清晨5點31分開車回家，以100公里高速衝了近3公里狂飆，68秒內至少闖了9個紅燈，期間也不斷踩油門加速、胡亂變更車道閃避路上行駛的車輛，最後卻在沒剎車的情況下，猛撞3台機車後撞爆騎樓，現場慘不忍睹。

根據警方調查，郭男剛從中國科技大學畢業，目前擔任UBER司機，平時就用肇事的豐田轎車載客，過去曾在信義區當調酒師，是酒駕累犯。從臉書上可以看到，郭男常跑夜店喝酒玩樂，結交不少好友，不料這次又栽在酒駕，而且還釀下大禍。

郭男家屬當時到場關心，其中一名女性親友眼見媒體拍不停，竟氣得當場大罵：「他們有肖像權！你們這樣拍對嗎」，「我只是覺得，他哥哥已經很擔心了，你們可以體諒一下家屬想法嗎？」

▲▼23歲玩咖酒駕撞死人！親友嗆「體諒肇事家屬」狂噴記者：他有肖像權。（圖／記者趙永博攝）

▲女性親友嗆記者「可以體諒一下（郭男）家屬的想法嗎」。（圖／記者趙永博攝）

此外，陳姓死者當下顱內出血、氣胸，脖子、頸椎、肋骨全斷裂，大腿更是有20公分的開放性骨折，全身沒有一處完好。陳女的家屬指控，郭男的家屬事後談賠償時，竟冷笑以對，讓他們完全無法接受。

郭男酒測值高達1.29，12日開庭時，完全否認有殺人犯意。對此，檢方認為，郭男酒測超標又開車，完全可想見危害他人生命的可能性，但郭不認罪又有逃亡疑慮，檢方當庭聲押郭男獲准。此案將於4月23日下午續開庭審理。

▲郭俊邑被控殺人罪。（圖／記者劉昌松攝）

 快訊／基隆路酒駕「撞倒騎樓」3騎士1死2傷　年輕豐田黑衣駕駛摀臉。（圖／記者趙永博攝）

▲▼ 酒駕男郭俊邑被控殺人案開庭。（圖／記者劉昌松攝）

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