行動炸彈曳引車「狂飆倒退撞警」　砰砰砰砰！跨田「麥造」逮醉運將

記者葉國吏／綜合報導

一位曳引車駕駛在大白天酒駕，大街上失控狂飆，被巡邏警員發現追趕，沒想到駕駛竟然緊急煞車試圖讓員警撞上，甚至還倒車想碾壓員警，員警見狀馬上掏槍開了4槍，駕駛無視踩油門逃離，最後在熱心民眾協助之下，將躲在大排水溝內的駕駛逮回。這一切驚險的過程都被臉書粉絲專頁「TCPB 局長室」放上網，讓上萬網友大喊「支持警察合法用槍，保護自己也保護民眾」。

▲員警對著試圖逃逸的酒駕曳引車開槍。（圖／翻攝自Facebook／TCPB 局長室，下同）

從這段2分15秒的影片可以看到，騎車巡邏的員警鳴笛追趕這輛狂飆的曳引車，在同一時間員警也趕緊用無線電請求支援。不過曳引車駕駛完全無視，開到鄉間小路時還緊急煞車，讓追趕員警險些撞上。

▲▼曳引車惡意倒車試圖碾壓員警。

駕駛看到員警沒有撞到，還倒車試圖直接碾壓，員警見狀趕緊跳車，並掏槍對著輪胎開4槍，但曳引車仍然逃跑。這時一位熱心民眾經過，問員警是否需要協助，這時員警直接上車，最後看到駕駛直接棄車逃逸。

▲躲在大排的惡劣駕駛。

這時員警也馬上下車，直接橫跨農田大喊「麥造」、「麥造」，最後看到惡劣駕駛面朝下的躲在大排水溝內，員警馬上要求起來並上銬。

這驚險過程全被警方的密錄器記錄下來，並經由臉書分享，許多網友看完都覺得警察真的很辛苦，留言「支持警察合法用槍，保護自己也保護民眾」、「給這位員警12萬分的敬意跟謝意」；也有替警察打抱不平的網友留言說「警察這麼賣命有什麼用！警察冒生命危險抓回來 冒生命危險抓回來 冒生命危險抓回來 然後五萬交保！X！」