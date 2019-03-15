桃林鐵路路廊活化工程　大坑路至南山路段開工

▲桃林鐵路路廊活化第四標工程開工。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台鐵林口線路廊活化第四標－大坑路至南山路段工程，15日舉行開工，市府捷運局指出，該工程全長約3.7公里，總經費約4億7,000萬元，獲得內政部營建署「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設」城鎮之心工程計畫補助，預定於明年5月完工，完工後將串聯桃林鐵路整體綠帶，提供市民朋友一個優質休憩景點。

市長鄭文燦出席開工典禮表示，市府以後巷翻轉、推動綠色交通、串聯景觀廊道、保存鐵道文化、協助都市縫合、發揮交通替代功能等六大目標，接續辦理全長約10.3公里的桃林鐵路路廊活化計畫，分為4個標案推動，已完工的優先段不僅改善沿線住家的生活環境，成為遊客拍照、打卡的熱門景點，也是不分老少、時段的漫步好去處。

▲桃林鐵路路廊活化第四標工程開工。（圖／桃園市政府提供）

捷運局長陳文德說，今天開工的第四標－大坑路至南山路段工程，全長約3.7公里，辦理包括：規劃自行車道、人行休閒步道，串聯南崁溪成為優質休閒景點；微調油管路及南美街的路面配置，拓寬道路為8米寬，增加車行空間，並一併整理周邊道路；將五福調車場發展成面積約500坪的五福休憩廣場；搭配南上公園景觀改善工程，推動整體環境營造。

整體工程預計明（2020）年5月完工，完工後也將陸續增設YouBike租賃站，讓桃林鐵路成為一條優質休閒綠帶。未來捷運綠線完工後，市府也將研議未來桃林鐵路的進一步發展方向。