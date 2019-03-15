父女對決！愛女蘇巧慧首次質詢　蘇貞昌自許「地表最幸運老爸」

記者蔡浩祥／台北報導

立法院今總質詢，最大亮點莫過於民進黨立委蘇巧慧質詢行政院長蘇貞昌。父女交手才開始，蘇貞昌就自許是「地表最幸運老爸」，表示可以看到蘇巧慧進國會，以最近距離看到女兒表現，感到謝天謝地。讓肅殺的質詢現場，充滿濃濃父愛。

面對這場父女對決，蘇巧慧稍早已在臉書發文，稱「為了國民的幸福、基於立委的職責，我將用最高標準檢視政府施政，絕不放水！」

蘇巧慧開場就說「我們請蘇院長」，蘇貞昌一上質詢台也用宏亮聲音、笑容滿面稱「巧慧委員好」，為這場父女對決拉開序幕。

質詢開始，蘇巧慧說，1986年，你當選第三屆立委，站在質詢台；2007年，你擔任行政院長，站到對面；2016年，我當選第九屆立委質詢林全院長時曾說，爸爸曾經站在對面過，沒想到今天會站在這裡，「人生的劇本不能偷看」。

蘇貞昌笑說，非常感謝台灣這個國家、這塊土地培育我們、人民支持我們，能站在這裡面對蘇巧慧委員質詢，雖然「戒慎努力」，但很感謝國家、人民還有你的選民支持，我是地表最幸運老爸，可以看到蘇巧慧進國會，以最近距離看到女兒表現，謝天謝地。

蘇巧慧說，與其說是一場質詢，倒不如說是國會殿堂上的世代對話。她提出台灣面臨的種種問題，舉出三個例子，分別是中國、能源、性平教育。

蘇巧慧反問，台灣人民對現在政府有足夠信任度嗎？蘇貞昌不假思索直接回「沒有」。她引述國際知名公關公司的全球信任調查報告，中國有86％人民信任政府是有效度、信度。

蘇貞昌回應，越是極權越是「一言堂」，他以北韓投票率99.9％為例，強調民主、自由開放，政府威權降低，這是相對結果，但人民卻是幸福的。

同時，蘇貞昌表示，民進黨兩岸政策沒變，始終堅持非核家園；反批馬英九封存又重啟核四，誤了多少台灣人、毀壞多少環境；民進黨主張每個人都能公平受到保護，同婚專法也逕付二讀，讓人民更信任政府。

▲民進黨立委蘇巧慧今質詢行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝，上同）