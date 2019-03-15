蘇巧慧質詢老爸「可以問的還很多」　蘇貞昌妙回「那回家再談」

記者蔡浩祥／台北報導

父女對決！民進黨立委蘇巧慧今質詢行政院長蘇貞昌，分別就兩岸關係、能源政策、性平教育等議題，讓蘇貞昌表述意見。有趣的是，質詢快結束時，蘇巧慧說，「可以問的還有非常多」、蘇貞昌笑回「那回家再談」，立法院長蘇嘉全也搭腔說，「請蘇院長、蘇委員回家再談，院會結束」，引來台下一陣笑聲。

立法院今總質詢，最大亮點莫過於民進黨立委蘇巧慧質詢行政院長蘇貞昌。蘇巧慧稍早已在臉書發文，稱「為了國民的幸福、基於立委的職責，我將用最高標準檢視政府施政，絕不放水！」

父女交手才開始，蘇貞昌就自許是「地表最幸運老爸」，可以看到蘇巧慧進國會，以最近距離看到女兒表現，讓肅殺的質詢現場，充滿濃濃父愛。

▲蘇巧慧質詢老爸蘇貞昌，言談間沒有透露出太多情緒。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇巧慧先是細數與蘇貞昌從事公職迄今，父女倆意外站在質詢、備詢台的畫面，笑稱「人生的劇本不能偷看」。

蘇貞昌笑回，能站在這裡面對蘇巧慧委員質詢，雖然「戒慎努力」，但很感謝國家、人民還有你的選民支持，我是地表最幸運老爸，可以看到蘇巧慧進國會，以最近距離看到女兒表現，謝天謝地。

質詢結束後，蘇巧慧不忘說，「加油！我的爸爸」，蘇貞昌還走向委員席，拍了蘇巧慧的手勉勵一番，蘇巧慧則頭低低，似乎有點害羞，讓現場父愛滿滿。

▲質詢完後，蘇貞昌還走向委員席，拍了蘇巧慧的手勉勵一番。（圖／記者屠惠剛攝）