談中美建交40年未來走向　李克強：應秉持「合作比對抗好」原則

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝自央視）

記者朱世凱／綜合報導

大陸國務院總理李克強中外記者會於上午10:30登場，重點放在經濟增長、民生問題、中美協議三大議題。記者問道，中美建交已滿40年，但兩國關係當中的猜疑和競爭比以往任何時候都嚴重，未來走向如何？李克強回應，「中美之間保持穩定的雙邊關係，不僅有利於雙方，也有利於世界。我認為，在曲折中前行、繼續前行這個大趨勢是不會、也不應該改變的。」

他指出，「中美關係保持總體穩定的同時，一些矛盾糾紛也經常突出地表現出來。一段時間以來，表現比較突出的是中美經貿摩擦，但是中美雙方磋商一直沒有停。在去年二十國集團領導人峰會期間，兩國元首達成了重要共識，現在雙方的磋商還在繼續進行。我們希望磋商能有成果，能夠實現互利雙贏。我相信，這也是世界的期待。」

▼中美貿易談判。（圖／路透）

李克強接著說，「中美作為兩大經濟體，經過幾十年來的發展、合作，可以說已是你中有我、我中有你，想人為地把這兩大經濟體隔開，那是不現實的，也是不可能的。我們還是應該本著合作比對抗好，相互尊重、平等互利這個原則去推動中美關係，包括經貿關係的發展，這樣可以使兩國人民從中受惠。」

他最後說，「對於矛盾和分歧，我們相信，中美兩國人民是有智慧、有能力來進行化解管控的，去推動符合世界潮流的中美關係保持穩定並且向著健康的方向發展。謝謝。」