經濟遇新下滑壓力？李克強：今年提高赤字率0.2個百分點

▲李克強。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

中國國務院總理李克強15日上午在十三屆全國人大二次會議閉幕後，接受記者採訪。李克強受訪時提到，世界經濟放緩，中國也遇到新的下行壓力，「就在這一個多月期間，幾大國際權威機構都在調低世界經濟增長的預期」，中國會以區間調控的方式，適度調低增速預期目標，「我們今年提高赤字率0.2個百分點，沒有超過國際上說的所謂3%的警戒線。」

他提到，去年在推動供給側結構性改革的進程中，不巧遇上國際貿易保護主義抬頭，「我們能實現6.6％的增速的確是來之不易。總量達到90萬億，在這個基礎上，今年預計增長6％-6.5％，這是高基數、大總量上的增長，可以說本身就是進。」

▼李克強與習近平。（圖／路透社）

面對新的下行壓力，李克強表示，要提出有力的政策，不會使用如量化寬鬆、超發貨幣、大規模提高赤字率等大水漫灌的方式，「所謂『大水漫灌』，蘿蔔快了不洗泥，一時可能有效，但會帶來後遺症，所以不可取。我們還是要堅持通過激發市場活力，來頂住下行壓力」，要保持經濟運行在合理區間，並推動高質量發展。

▼李克強。（圖／翻攝自央視）

他表示，目前中國市場主體以超過1億戶，基底厚實、爆發力十足，「把他們的活力激發出來，這個力量可以說是難以估量的，我們還是要政過有痕，繼續推進減稅降費、簡政，培育新動能、放寬市場准入，營造公平競爭環境等一系列的措施，為市場鬆綁，為企業騰位，為百姓解憂。」

他說，今年不確定因素較多，中國需要準備更多的應對方式，「比如我們今年提高赤字率0.2個百分點，沒有超過國際上說的所謂3%的警戒線。而且我們還可以運用像存款準備金率、利率等數量型或價格型工具，這不是放鬆銀根，而是讓實體經濟更有效地得到支持。」