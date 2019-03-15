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堅持半島無核化！　李克強：解決朝鮮問題不可能一蹴而就

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▲▼李克強。（圖／翻攝自央視）

▲大陸至始至終堅持半島無核化。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

大陸全國人大今（15）日閉幕。在10點半的中外記者會中，針對媒體所提問的「朝鮮半島局勢」，大陸國務院總理李克強回應，「半島問題可以說是錯綜複雜、由來已久，解決起來不可能一蹴而就。」

在記者會中有人提問，朝美領導人河內會晤談崩之後，外界認為朝鮮有可能正在準備恢復發射火箭，「目前看來，朝鮮半島局勢的下一步發展還是存在著不確定性，中方如何看待？」

對此，李克強則表示，半島問題錯綜複雜，解決起來不可能一蹴而就，「這段時間以來，大家都比較關注朝美領導人河內會晤。」由於會晤後雙方都表示要繼續接觸，因此他也認為，「接觸總比不接觸好，我們還是要保持耐心、抓住機遇，特別是當前顯現出的積極因素。」

▲▼第十三屆全國人民代表大會第二次會議，李克強。（圖／翻攝自央視）

▲李克強表示，「半島問題錯綜複雜」。（圖／翻攝自央視）

另外，記者也問到，「中方作為和朝鮮保持戰略性溝通和高層來往的鄰邦，為了勸和促談，化解朝美之間的分歧，目前在發揮什麼樣的建設性作用？」

李克強回應，「假如要推動對話，特別是朝美對話，實現大家都希望得到的成果，而中國始終堅持半島無核化，希望保持半島的和平穩定，這個立場從來沒有改變過，解決好半島問題，不僅對北南雙方，對地區、對世界都有利。」

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,李克強,人大會議,閉幕,朝鮮半島,無核化

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