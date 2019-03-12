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最潮聯名來了！限量雪糕「哈根達斯To b.聯名在一起BAR」超商開賣了

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▲▼ 限量雪糕「哈根達斯To b.聯名在一起BAR」超商開賣 。（圖／業者提供）

▲Häagen-Dazs x To b. by agnès b.推出聯名雪糕。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

最潮聯名來了！繼義美草莓消化餅冰淇淋引發網友熱議後，超商又即將開賣哈根達斯與日系法式品牌To b. by agnès b.聯名的兩款限量雪糕，分別為愛情告白款「To b. with you在一起BAR」、友情約定款「To b. your BFF與我分享BAR」，勢必又將吸引不少網友嘗鮮打卡拍照。

來自法國的Häagen-Dazs首度與日系法式品牌To b. by agnès b.，聯合推出超吸睛的兩款限量雪糕及周邊。甜蜜愛情款包含酸甜清新的「茉莉覆盆子石榴雪糕」與「草莓雪糕」；而閨蜜友情款則推出活力熱情的「橙花雪糕」與「淇淋巧酥雪糕」。售價皆為179元。

▲▼ 限量雪糕「哈根達斯To b.聯名在一起BAR」超商開賣 。（圖／業者提供）

其中，「茉莉覆盆子石榴雪糕」、「橙花雪糕」為Häagen-Dazs今年春日全新的限定獨家口味。而「To b. with you在一起BAR」於3月13日起在小7獨家開賣；另購買任兩支迷你杯、雪糕（不含雪糕組），還可以299元加價購獨家聯名筆記本（專櫃市價650元）。

至於友情約定款「To b. your BFF與我分享BAR」則在全家便利商店發售，；此外，兩款雪糕組還可於指定To b. by agnès b.專櫃、agnès b. café購得，皆為限量。

▲▼ 限量雪糕「哈根達斯To b.聯名在一起BAR」超商開賣 。（圖／業者提供）

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