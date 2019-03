最後販售！「日版紅茶花傳」這家超商獨賣　單日熱銷破千瓶

最潮聯名來了!繼義美草莓消化餅冰淇淋引發網友熱議後,超商又即將開賣哈根達斯與日系法式品牌To b. by agnès b.聯名的兩款限量雪糕,分別為愛情告白款「To b. with you在一起BAR」、友情約定款「To b. your BFF與我分享BAR」,勢必又將吸引不少網友嘗鮮打卡拍照。