最後販售！「日版紅茶花傳」這家超商獨賣　單日熱銷破千瓶

▲自1992年在日本上市的「紅茶花傳」，一推出即榮登日本暢銷品牌之一。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

日本熱銷的「皇家奶茶紅茶花傳」是許多人到日本必喝飲料之一。而最近台灣超商也開始販售，引發許多網友熱議。其中，OK超商於今年一月初，即獨家引進日版紅茶花傳販售，單日熱銷可破1000瓶，並於3/12到3/13這兩天做最後快閃販售，售價78元。而後續也會開賣台版紅茶花傳。

日本「皇家奶茶紅茶花傳」強調使用100%手摘紅茶葉，與100%日本當地國產牛乳，而受到台灣消費者喜愛，甚至為許多日本代購必BUY款。對此，看好台灣消費者對奶茶的喜愛，可口可樂公司即引進日本茶飲品牌「紅茶花傳」，打造經典「皇家奶茶」與「皇家紅茶」。

根據尼爾森針對實體通路的零售資訊追蹤研究顯示，台灣的即飲奶茶市場逐年成長，近三年的銷售額以每年接近10%的規模穩定增加。台灣人愛喝即飲奶茶也反映在飲用量上，2018年全年度全台就喝掉超過一億五千八百萬公升的即飲奶茶。

因此，看準台灣消費者對奶茶品項的熱愛，可口可樂公司自日本引進暢銷茶飲品牌「紅茶花傳」，首度進軍台灣奶茶市場，於各大便利商店與量販上架販售，並推出限時嚐鮮價優惠活動。皇家奶茶嚐鮮價27元、皇家紅茶嚐鮮價22元。

不過，根據網友喝過指出，台版跟日版喝起來味道不同，「台版比較有茶味，而且不會太甜」、「味道跟日版有點不一樣，台版比較淡」。另有網友也認真分析台版跟日版差異，兩者看起來顏色不大一樣，且成分也不同，台版使用的是奶粉，日版用的則是牛乳，「不過一開始喝台版的也是好喝，但比較起來台版較甜，日版奶味比較濃。」