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一整年都可享薯條買一送一！麥當勞2019「全新甜心卡」來了

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▲▼速食店,麥當勞,消費,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲麥當勞推出「2019全新甜心卡」。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

期盼已久，麥當勞2019「全新甜心卡」終於來了！台灣速食業龍頭麥當勞，因方便又好吃深受民眾喜愛，尤其被網友封為無敵的甜心卡，買A區還能送B區就可搭配出超值的套餐，所以也很受到歡迎。而今年的甜心卡於今天（13日）正式開賣，並更動不少選項，還能享有買A區大包薯條送B區小包薯條的買一送一優惠。目前限時供應特價39元。

麥當勞2019「全新甜心卡」同樣分成A區跟B區，並因部分產品停賣而更換選項，其中A區則新增了不同飲品，包含特選重黑咖啡、中/大杯阿薩姆鮮奶茶等；另外原本的四、六、九塊麥克雞塊選項，變成四、六、十塊選擇。

至於B區也有些更動，像是原本的熱巧克力選項因銷量不好被下架，所以改成小包薯條選項；而原本的冰咖啡選項則變成特選黑咖啡，但大杯汽水、冰紅茶、冰綠茶、蛋捲冰淇淋、熱紅茶、小杯奶茶等品項則都有保留，讓消費者有更多不同選擇。

▲▼麥當勞甜心卡 。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞甜心卡 。（圖／業者提供）

若以去年跟今年的甜心卡相比，新的甜心卡因B區新增小包薯條選項，因此等於能讓薯條控一整年可享薯條買一送一優惠；以及B區的冰咖啡變成特選黑咖啡，所以若A區、B區皆選擇特選黑咖啡，相當於該產品買一送一。

麥當勞指出，全新甜心卡自即日起至4月9日止販售或售完為止，外觀以經典商品「薯條」與「McCafé」設計，每張優惠價39元（原價49元），使用期間為3月13日起至2020年3月31日止。

▲麥當勞薯條。（圖／記者許力方攝）

另外，為歡慶28歲生日，自3/11至4/30期間，摩斯漢堡推出兩款限定新品，分別為天丼珍珠堡和日出燒肉蛋堡等。其中，日出燒肉蛋堡除了使用經典的摩斯燒肉片外，大口咬下還會驚喜迸出雞蛋天婦羅，每個售價100元。而天丼珍珠堡則吃得到整隻白蝦，以及經典天婦羅帕隄，單個售價110元。

摩斯漢堡指出，即日起至4/10，凡購買生日慶限定新品，還可獲得經典美味優惠券一張，每周贈送品項皆不同。其中，即日起至3/20止，則是贈送摘鮮綠炸蝦堡+100%無糖冰綠茶(L) 89元優惠券，原價110元，等於省了21元。

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關鍵字：麥當勞,甜心卡,薯條,買一送一

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