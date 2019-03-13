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馬桶坐墊鋪衛生紙更髒？　專家：做到3件事才能甩掉細菌

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▲▼飛機,廁所,馬桶。（圖／記者謝盛帆攝）

▲在馬桶坐墊上鋪衛生紙，恐怕更髒。（圖／記者謝盛帆攝）

生活中心／綜合報導

不少人在外使用公共廁所時，會在馬桶坐墊上鋪一層衛生紙，感覺好像比較衛生一點，但專家指出，「這樣做反而有更多細菌」，恐怕還更髒。

紐約大學微生物學教授菲利浦（Philip Tierno）接受健康媒體《Self》專訪時表示，「其實馬桶坐墊比廚房水槽乾淨多了」，而且馬桶的表面非常光滑，細菌通常難以附著，因此大家最擔心的病毒、細菌傳染，其實發生率都非常低，反倒是擺在馬桶旁的捲筒衛生紙成了細菌最好的溫床。

請繼續往下閱讀...

▲▼廁所,衛生紙,捲筒衛生紙,偷拍,針孔（圖／取自免費圖庫pexels）

▲馬桶沖水時，細菌會跑到衛生紙上。（圖／取自免費圖庫pexels）

菲利浦指出，每次沖馬桶都會使糞便中的細菌飄散到空氣中，在家裡可以蓋下馬桶蓋來避免，但在公共廁所不一定有馬桶蓋，因此，細菌會散布在廁所各個角落，一整天下來衛生紙內已經堆滿細菌，如果再用它鋪在坐墊上，反而還比直接使用馬桶坐墊更髒。

菲利浦也提到，最能避免接觸到細菌的方式，就是使用蹲式馬桶，並且每次上完廁所都要洗手。教授說，「不管碰到多少細菌，只要用肥皂確實清潔20秒，就能洗掉大部分的髒汙。」

蹲式馬桶。（圖／記者陳家祥攝）

▲選擇蹲式馬桶能避免和皮膚直接接觸。（圖／記者陳家祥攝）

菲利浦整理出在外上廁所的3大重點：

1、公廁最髒的地方是門把和洗手台，所以最好是用自備的衛生紙開門，能避免直接觸碰到門把。

2、上完廁所到洗手前這段期間，不要亂碰臉部或有傷口的地方，因為這時手上還有許多細菌。

3、如廁後洗手不能馬虎，指縫、指甲等等細節都要確實洗乾淨。

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關鍵字：廁所,馬桶,坐墊,細菌,衛生紙

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