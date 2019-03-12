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摩斯漢堡優惠偷偷縮水了！漢堡加雞塊套餐最貴竟要200元

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▲▼摩斯漢堡 。（圖／資料照）

▲摩斯漢堡最近更換新菜單。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

繼麥當勞、肯德基宣布調漲售價後，有民眾發現摩斯漢堡從11日起也更換全新套餐組合，不過優惠組合卻較之前少，像是購買主餐搭配大杯紅茶和摩斯雞塊的組合，原本加價85元，但現在變成要加價90元，優惠縮水5元。對此，業者表示，只有該套餐組合優惠調降，其他單點品項價格則沒有變。

摩斯漢堡自11日起更換全新菜單，除了推出限定的日出燒肉蛋堡、天丼珍珠堡外，其套餐加購組合則有調整，原本搭配大杯紅茶和摩斯雞塊的雞塊套餐組合，原本加價85元，現在調整優惠變成要加價90元，等於間接調漲5元。

另外，雞塊套餐若要升級點心的話，則有5種組合可選，但都還要再加價5～25元不等，包含雞塊薯條組加5元，要價95元；摩斯肉醬起司薯條、雞肉地瓜總匯沙拉都是加10元，要價100元；大份薯條和一杯蒟蒻、北海道栗南瓜可樂餅加蒟蒻一杯都是加25元，要價115元。

▲▼摩斯漢堡 。（圖／資料照）

其中，新菜單上的加購雞肉地瓜總匯沙拉套餐組合，要價100元，和原本B套餐的夏威夷鮮蔬沙拉套餐加價70元，等於得多花30元；而原本E套餐的北海道栗南瓜可樂餅套餐才加價75元，但新菜單因還多了一杯蒟蒻，則要價115元，等於消費者要再多花40元。

然而，根據新菜單上的價格，若點購110元的天丼珍珠堡，加上雞塊和大杯冰紅茶加價90元，等於最貴的一份摩斯漢堡套餐就要價200元起；至於最便宜的套餐則是摩斯熱狗堡55元，加上雞塊和大杯冰紅茶的90元，等於145元。

對此，摩斯漢堡指出，各主餐，點心，甜點，飲料，沙拉的單品項價格都還是維持原價，而套餐組合則是因應顧客需求重新設計過，強調並沒有漲價，且加購套餐一樣享有優惠，只是優惠微幅調降，例如大杯紅茶加摩斯雞塊的組合原價95元，但有買主餐加購就有優惠價，只是原本優惠10元，但現在變成減少5元。而沙拉套餐亦因應顧客需求，調整為大份量的雞肉地瓜總匯沙拉，套餐搭配比單點優惠5元。

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關鍵字：摩斯漢堡,漢堡,日出燒肉蛋堡,天丼珍珠堡,漲價

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