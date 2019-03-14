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柚子之戰延燒　郭國文公開影片批謝龍介漏洞百出

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郭國文（圖／郭國文競選辦公室提供）

▲民進黨郭國文與國民黨謝龍介近日為「柚子一斤30元」之說針鋒相對。（圖／郭國文競選辦公室提供）

地方中心／台南報導

台南立委補選戰情激烈，民進黨郭國文與國民黨謝龍介近日為「柚子一斤30元」之說針鋒相對，藍軍議員跳出來說用政治生命力挺謝龍介，郭國文陣營則是拿出影片再批謝龍介漏洞百出、謊言連篇，並要藍營議員「說到要做到！」

郭國文競選總部指出，謝龍介的膨風訂單被抓包後，又不斷地硬拗，先是「30元是舉例」，又轉彎「那是最難賣的文旦」、「是以行口價加兩成的價格」等託辭；但他當（8）日在麻豆代天府表示，簽約的品項是「樹齡20年以上、甜度10度以上」的文旦，且契約書上是標註「行口價加一成收購」，也才有他之後親口說的「行口的價格加10%，40他就44跟你買，30就33跟你買………」的賤價。

郭國文總部表示，「樹齡20年以上、甜度10度以上」的文旦，行情均價一斤高達80元至100元，他竟用40、30、35的價格來比喻，顯示他根本不懂行情，更不是他後面補述的加價兩成；謝後來又在臉書辯稱，他是專賣不好賣的文旦，而且是行口價加兩成，但當天在廟宇前所朗誦的合約內容，有明定樹齡跟甜度，這樣的老欉文旦，怎麼會「不好賣」呢？

針對謝的說法一變再變，甚至有國民黨議員以政治生命力挺，郭國文總部強調，希望國民黨的議員們說到做到；郭總部並重申，謝龍介經由一間成立不到2個月的公司，來幫他做一場政治訂單秀，果然是漏洞百出；而直接戳破謝龍介謊言的，就正好是經由中天新聞台全程直播的現場影片。

這種為了個人政治利益，操弄媒體跟市場價格的結果，導致柚農們人心惶惶，擔心產季時價格以此低價為基準，而導致價格崩盤。郭國文總部並呼籲謝龍介，停止說謊、並要求三位議員務必說到做到、負起政治責任。

▲柚子事件繼續延燒。（圖／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）

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關鍵字：郭國文,台南

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