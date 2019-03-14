16歲ABC少年伴屍淡江女大生　面對偵訊採「三不政策」

▲袁男針對警方訊問均不回答，且在警局昏迷整天遭送醫檢查。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

北市1名魏姓女大四生，13日遭人發現陳屍士林一處溝渠內，一旁還有1名16歲的袁姓少年在場，且袁遭警方帶回時整個人昏沉沉，且不願配合、不願說明、不願解釋，讓警方相當傻眼，目前正在尋找相關蛛絲馬跡釐清是否有他殺嫌疑。

警方調查，伴屍的袁姓少年，原本就是個美國出生的ABC，在澳洲念書直到16歲返台，案發時身上還有一張國際學生證，但袁母對於愛子相當無奈，因袁返國後常常不回家，但是得知袁路倒時，卻第一個到場且一直守護在袁男身旁。

據了解，袁姓少年從案發後被警方帶回釐清案情，但是13日整個過程對於警方訊問均不吐實，且整個人昏沉沉的趴在桌上不發一語，警方直覺不對勁，馬上協助護送袁到新光醫院觀察，且袁母也一路陪同前往，醫生檢驗袁肝指數過高，目前仍在醫院休養。

警方私下透露，目前袁對於案情採「三不政策」，不願配合、不願說明、不願解釋，袁不願配合製作筆錄，無論警方私下如何詢問，袁都拒絕說明，面對質疑也不去解釋，且現場又缺乏直接證據，無法將袁列為嫌疑人，所以僅能等袁說明以釐清案情。

▼袁男針對警方訊問均不回答，警方正設法突破袁男新房。（圖／記者邱中岳翻攝）

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