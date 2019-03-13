越捷0元機票又來了！限時3天大放送　「每天下午1～3點」官網開搶

▲越捷航空慶祝開通日本、韓國兩國新航線，提供黃金限時3天0元起優惠機票。（圖／越捷航空提供）

記者賴文萱／台北報導

越捷航空慶祝開通越南飛往日本及韓國的2條國際新航線，包括胡志明市－東京（成田）及芽莊－釜山航線，3月13至15日連續三天，越捷於黃金時段，每天下午1~3點提供67萬張0元起超級優惠促銷機票，消費者皆可透過越捷官網購買。

越捷提供限時3天67萬張0元起（不含稅及手續費）黃金時段超級優惠促銷機票，自3月13至15日止，每天下午1~3點（台灣時間），消費者皆可透過越捷官網購買。所有優惠機票皆適用於越捷經營的國際航線，促銷機票使用時間自2019年5月14日至12月31日。

請繼續往下閱讀...

促銷航線包含台灣台北／高雄／台中／台南、日本東京（成田）／大阪（關西）、韓國首爾／大邱、香港、新加坡、泰國曼谷／普吉島／清邁、馬來西亞吉隆坡、緬甸仰光、柬埔寨金邊，以及越捷於泰國當地所經營的航線。

所有促銷機票可透過越捷官網，亦或行動裝置、臉書專頁點選「訂票」訂購。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯及各地金融信用卡輕鬆支付。

▲越捷航空目前經營39條越南國內航線及69條國際航線，為全亞洲最安全航空公司之一，技術可靠度達99.64%。（圖／越捷航空提供）

越捷表示，新開通的2條新航線將連接越南至日本及韓國的熱門城市景點，除了滿足當地居民及觀光客需求外，同時也提供各國之間相互交流與貿易發展之機會。

新航線胡志明市－東京（成田），自今年7月12日起，提供每日越南及日本往返班機，單程飛行時間為6小時， 而新航線芽莊－釜山，則於今年7月16日起，提供每週4班越南及韓國來回班機，單程飛行時間為4小時40分鐘（以上皆為當地時間）。