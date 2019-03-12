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小資族衝了！華航春季線上旅展開跑　「飛香港來回3千、大阪5千」

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▲▼華航機師罷工抗議，早上飛往羽田班機正常起飛。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航春季線上旅展3/13開跑，推出全航線優惠。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

華航歡慶60春季線上旅展開跑！自3月13日09:00起至4月7日23:59止，推出全航線優惠促銷，提供超過70條熱門航線最超值的票價，台北-香港來回TWD 3,168起（未稅）、台北大阪來回 TWD 5,194起（未稅）；長程線台北-雪梨來回 TWD 15,190起（未稅）、台北倫敦來回 TWD 15,680起（未稅）、台北-夏威夷來回只要 TWD 16,760起（含稅）。商務艙最高省6,000元、豪經艙最高省4,000元、經濟艙最高省2,000元。

華航線上旅展精選促銷票價：

請繼續往下閱讀...

● 台北-夏威夷：TWD 16,760元起（含稅）
● 台北-倫敦：TWD 15,680元起（未稅）
● 台北-雪梨：TWD 15,190元起（未稅）
● 台北-帛琉：TWD 7,840元起（未稅）
● 台北-上海（浦東）：TWD 5,850元起（未稅）
● 台北-新加坡：TWD 5,684元起（未稅）
● 台北-首爾（仁川）：TWD 5,390元起（未稅）
● 台北-大阪：TWD 5,194元起（未稅）
● 台北-香港：TWD 3,168元起（未稅）

▲▼華航機師罷工抗議，早上飛往羽田班機正常起飛。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航春季線上旅展購買的優惠票，適用出發時間至2019年12月底。（圖／記者林敬旻攝）

華航指出，春季線上旅展購買的優惠票，適用出發時間至2019年12月底，方便旅客靈活規劃旅遊行程，無論是春季賞花之旅，或是預訂秋天賞楓、冬季滑雪假期，只要上華航官網選購，提前安排旅程一次到位。活動期間鎖定小花粉絲團完成指定步驟，還有機會獲得華航獨家A350 1：200空巴聯名彩繪模型機。

華航致力於提供旅客多元、密集、優質的搭機選擇，獨家飛航台北-帛琉航線，以波音B737-800客機飛航每周一、三、六，共3班，提供旅客更彈性的行程安排。帛琉被譽為「彩虹故鄉」，是著名的海島度假與潛水勝地，從台灣出發僅4小時即可抵達。

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關鍵字：華航,華航春季線上旅展,華航旅展,機票促銷,機票優惠

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