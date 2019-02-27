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波音拿下110架飛機採購大單！　川普阮富仲出席簽約儀式

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▲▼ 川金二會，越南國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普與阮富仲共同主持貿易文件簽約儀式。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

川金二會將於今（27日）晚登場，美國總統川普（Donald Trump）中午先展開美越官方行程，分別與國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）以及總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）會面。美聯社報導，期間雙方簽署多份貿易文件，而美國飛機製造商波音公司（Boeing Co）也在今日分別與越捷航空（VietJet）、竹子航空（Bamboo Airways）簽約，拿下110架班機採購訂單。

川普與阮富仲進行簡短會面後，2人共同主持貿易文件簽約儀式。期間，越捷航空與波音公司簽下100架737 MAX機型飛機採購合約，而竹子航空也和波音公司簽訂採購10架787夢幻客機（787 Dreamliner）的合約。此外，美國航空技術公司Sabre也與越南航空（Vietnam Airlines）簽署協議。

▲▼ 川金二會／美國總統川普與國家主席阮富仲進行簽約儀式。圖為越捷航空（VietJet Air）創辦人兼執行長阮氏芳邵（Nguyen Thi Phuong Thao）。（圖／路透）

▲ 繼2016年買下100架波音飛機，越捷航空今再度與波音公司簽約，採購額外的100架飛機。（圖／路透）

另據波音公司新聞稿，越捷航空此次向波音採購額外的100架班機，訂單價值127億美元；2016年，越捷航空就已訂購100架737 MAX班機，是當時越南航空界出現的最大一筆訂單。

根據先前消息，波音會提供80架737 MAX 10型飛機、20架737 MAX 8型飛機給越捷，料在2022年至2025年完成交機。

「對公司來說，為了跟上國際航班網絡擴張計畫，如今200架波音737 MAX飛機的交易是相當重要的一步」，越捷航空（VietJet Air）創辦人兼執行長阮氏芳邵（Nguyen Thi Phuong Thao）表示，此舉有助提高飛行品質以及操作方面的可靠性，並降低未來營運成本，而消費者也能擁有更好的價格。

►►不斷更新／川金6點半晚餐密談　川普與越南國家主席會面「簽4貿易文件」

▼ 目前白宮尚未發布與貿易文件相關的任何細節。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 川金二會，越南國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：川金二會,川普,越捷,阮氏芳邵,北美要聞,東南亞要聞

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