王金平桃園校園反毒「飆特技」　尖叫聲掌聲不斷

▲王金平到桃園校園反毒飆特技，入場時，頻頻跟學生玩擊掌遊戲，氣氛超嗨！（圖／撼動HDA提供）

記者楊淑媛／桃園報導

宣布參選2020總統大選的前立法院長王金平，13日到桃園治平高中參加反毒活動，一進場受到學生們尖叫聲熱情歡迎，在「我的未來不是夢」歌聲中，王金平頻頻跟學生玩擊掌遊戲，氣氛超嗨！對於國民黨主席吳敦義日前拋出， 2020總統人選不排除萬分之一機率徵召可能性，被視是為高雄市長韓國瑜鋪路，王金平表示，尊重黨中央決定。

和學生在一起，瞬間變年輕的王金平，下午抵治平高中大禮堂時，受到千名學生以偶像式熱烈歡迎，讓以「王叔叔」身份參與學校反毒宣導的他，臉上一直保持開心微笑。「王叔叔」也在活動中與推廣校園反毒反霸凌的3名同學許鈺祥、高嘉和、賴科元一起飆特技，引發學生尖叫和掌聲不斷，似乎要展現王金平的膽量和好體力。

▲▼王金平到桃園校園反毒飆特技，受到千名學生以偶像式熱烈歡迎。（圖／撼動HDA提供）

許鈺祥、高嘉和、賴科元3名同學指出，他們從文化大學開始，在台灣各縣市大學、高中、國中，利用自己課餘時間推廣反毒反霸凌，並鼓勵同學堅持夢想的生命教育宣導，至今6年來已推廣370所校園。

4年前，他們從第100場活動開始，邀請王金平院長一同參與，只要王院長行程有空擋，並會與這群青年們關心台灣校園毒品議題，希望能透過青年活潑宣導方式，能一起將毒品杜絕校園之外；由於過幾天是王金平的生日，同學們也特地安排溫馨的慶生活動，祝福「台灣公道伯王金平」勇健。