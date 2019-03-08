「柯文哲」臉書社團多　柯文哲：管也管不了、不管又失控

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲網路實力堅強，臉書上網友自主成立的社團超過30個，日前傳出，柯陣營有意進行整合，成立「柯粉俱樂部協會」並向內政部登記立案，被解讀是為2020做準備。對此，柯文哲表示，這實在是很大的問題，「這是一個蠻奇怪的領域，就是說，你要管也管不了、不管也怪怪的，所以老實講，這就是一個時代的現象。」

由於柯文哲2018苦戰險勝，最大原因就出在網路聲量無法轉化成實質的選票，「陸戰」實力遠遠落後有政黨奧援的對手，若成立協會等團體，有助整合陸戰實力。

柯文哲8日被問及此事時直言，「這實在是很大的問題」，因為外面的社團真的要管也管不了，不管好像又失控，後來發現這社群就好像是一個社會現象，「你真的要去管要怎麼管？所以像臉書上叫柯文哲的超過30個，你要把每個版主都找來，第一個你真的找得來嗎？找來他聽你的話嗎？」

「所以老實講，後來發現這是一個蠻奇怪的領域。」柯文哲說，就是說你要管也管不了不管也怪怪的，所以老實講，這就是一個時代的現象；而未來登記參選總統的話，是否會成為未來組織戰的重點？柯說，這也是一個問題，「我常常在報紙上讀到我們相關的計畫，真的是有要組嗎？（媒體：問你啊），我都不曉得啊，我怎麼會知道，我每天都在這裡上班今天7點30分就來，我怎麼知道他們在幹什麼。」

至於是否要補足2018選戰時的陸戰劣勢？柯文哲未正面回答，僅表示，「這是這樣，2018當時還是一個理想，不要用傳統的樁腳造勢，選起來真的很可怕。」



▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）