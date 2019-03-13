柯文哲急診經驗比喻選總統：本來就會技術只是沒拿出來用

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選腳步接近，國民黨內初選打得火熱，主席吳敦義昨表示，假設國民黨內已經有意向的人「有一位」是比較領先時，但國民黨有一張牌還贏過「那個人」，為什麼這張牌不打？外界猜測此段意思是以台北市長柯文哲為假想敵，藍營人選必需以能擊敗柯為優先。

對此，台北市長柯文哲13日受訪表示，「合理啊，他（吳敦義）自己不選了嘛，他不選，他就想下一步怎樣對他最有利」。至於韓國瑜最終是否會出來？柯文哲說，「我看機率蠻高的，不然怎麼辦？」；而是否有信心贏得了韓國瑜？柯文哲態度自然，「我倒是這樣，我是蠻輕鬆的，反正I don’t care。」

此外，是否韓國瑜出來的話就不出來參選2020？柯文哲以過去在台大急診的經驗，表示這就急診處的或加護病房醫生很讓人不喜歡的，「因為對我們來講，反正最後一秒按照狀況決定，對我們來講這是生活一部分，你們都習慣要幾個月前規劃，可是想想看，對急診處醫生或加護病房醫生，我們都常常處理前面30秒鐘發生事情，所以抱歉，我們很席管這種生活你們不習慣，所以抱歉拉，你們比較辛苦。」

媒體追問，總統大選不是急救？柯文哲意有所指說，「急診醫生開刀也不是前30秒才開始學那技術，我們是本來就會，只是沒有拿出來用。」



▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）