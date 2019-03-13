　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人不到車要到！摳男婚禮向他借車　厚臉皮「超慘待遇」網罵翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

結婚、婚禮、新娘、新郎、嫁人、情侶、夫妻。（圖／CFP）

▲摳男向朋友借車當禮車，限制友人不可攜伴參加，又無準備素食桌，還說人不到沒關係車要借，一番厚臉皮言論讓網友傻眼。（圖／CFP）

突發中心／綜合報導

許多人結婚時會選擇向朋友借車或向租車公司承租轎車充當迎娶時的禮車，但若碰到朋友向你提出車到人不一定要到的要求，該如何應對？一名網友發文，表示許久不見的朋友向他借車當禮車，原PO後來告知對方自己將開爸爸的車前往，卻遭對方拒絕，對方甚至脫口而出「你不來沒關係，但你一開始答應借我車的」，讓他相當傻眼，感嘆「原來車才是重點」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」上傳數張對話截圖，從內容中可看到，原PO一名許久沒見的朋友找上他，短短的一句問候後，對方隨即詢問他「聽說你買新車啊？」並表示自己30日要結婚，想向原PO借他的Lexus Is系列新車當禮車，而原PO聽聞對方是為了結婚便豪爽答應了。

請繼續往下閱讀...

原PO也順便詢問對方，是否有邀約其他朋友參加婚禮，得知友人派了15張喜帖卻只安排2桌，他感到相當詫異，趕緊告知對方他將攜伴參加，不料，對方竟回「不行啦，我只算你一個人而已，而且沒有預備桌，其他人沒有跟我說他們會帶人啊」，並表示「當天位子不夠再擠一下就好啦」，讓原PO相當無言，只能淡淡地回覆友人「好吧，祝新婚愉快」。

▲▼婚禮,小型婚禮,禮服,結婚。（圖／翻攝自pixabay）

▲摳男婚禮派15張喜帖給朋友，卻只準備2桌，讓原PO感到相當訝異。（圖／翻攝自pixabay）

由於婚禮當天原PO的妻子要開車載小孩回娘家，於是他趕緊向朋友說明，婚禮當天他將開父親的車當對方的禮車，並詢問友人是否有設置素食桌，結果對方向他表示，素食桌才8人，坐不滿10人會虧錢又很沒面子，「當天我會叫素食餐盒給吃素的」，並要求原PO老婆開原PO父親的車。

原PO聽完後，果斷拒絕對方「這樣我不去了！」沒想到對方竟脫口而出「你不來沒關係，但你一開始答應借我車了」，讓他相當憤怒，而對方卻仍不罷休，直追問「到底借不借啦」，原PO氣炸，最後在Line的回覆欄上寫下「借你涼xxx啦借」，並發文感嘆「真的沒有去的必要了！原來車才是重點」。

PO文曝光後，不少網友都傻眼，直呼「娶個老婆連禮車的錢都要省，真的白眼」、「有夠不要臉」、「臉皮好厚唷！沒錢又想要派頭」、「人家買車又不是要出借當禮車的，借車還要限制恩人出席人數真的好意思好棒棒」、「白眼都翻到後腦勺了」、「等他下次結婚再去」、「貪小便宜」。

▲結婚,禮車,借車。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO與朋友的對話全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

【更多新聞】

謝龍介譙房屋稅漲81%「稅金1萬變81萬」　鄉民譏：數學真棒

影／3輛千萬賓利「天價追撞」超悲劇！三寶大嬸衝馬路一秒害慘

影／網購面交情定終身！超酷新郎6拖車頭當禮車　迎娶美嬌娘回山城

ET快訊
黃小玫進攻阪神甲子園！全場一播歌「台灣人狂起雞皮」嗨爆
快訊／百齡橋下浮屍證實為「淡大延畢女學生」　詭男臉蒼白：酒
男友「念同校、畢旅」都沒做到…3年後她再發文：這次不再失約！

關鍵字：禮車,結婚

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／奪命影像曝光！女走北車斑馬線　5秒後遭公車右轉輾爆頭慘死

媽媽送的20歲生日禮是186萬LEXUS　彰化富少開1年酒駕撞爛

成醫職場霸凌！他闖開刀房「猛砍護理師7刀」　體循師被判1年

新竹「詭異蜈蚣陣」？號誌燈故障20分鐘　機車停成「貪食蛇」

酒駕失控撞斷路燈　高雄男彈副駕「彎腰對折」痛苦抽搐

更新／北市百齡橋下「浮屍趴渠溝」！　詭母子倒旁邊草地

147廚餘養豬場未表態轉型！農委會怒了直接開罰最高15萬

多元活躍國際的５位當代菲律賓藝術家

又有台大教授赴陸違法兼董！　黃國昌痛批「教育部不要再包庇」

花蓮5.2震！網嚇超有感晃很大　氣象局：3天內不排除有規模4↑餘震

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

脫口秀談18禁！從小「學性」易沉迷？　考試+實務課...教好教滿人類會滅亡

147廚餘養豬場未表態轉型！農委會怒了直接開罰最高15萬

多元活躍國際的５位當代菲律賓藝術家

又有台大教授赴陸違法兼董！　黃國昌痛批「教育部不要再包庇」

花蓮5.2震！網嚇超有感晃很大　氣象局：3天內不排除有規模4↑餘震

埤塘禁養「台灣鯛」拆水車和飼料桶　漁民陳情：給我們生路

快訊／花蓮規模5.2地震「全台有感」！　台鐵壽豐＝瑞穗間採慢速行駛

全台回暖！台中梨山中午卻下「冰雹雨」 　氣象局這樣說

死亡地帶「貼符」勸世！聯結車司機：在這乘涼...草都長很高　萬人讚爆

可樂雞翅佐「瀝青醬汁」…老婆大人暗黑級廚藝　他驚：真的用可樂嗎

快訊／花蓮外海突一晃！規模5.2地震　最大震度4級「幾乎全台有感」

張軒睿「告白真心話」　Selina聽2字答案秒收笑臉..網嘆：心疼

「褲襠異常突出」太搶眼　通緝犯上網咖被搜出槍毒

147廚餘養豬場未表態轉型！農委會怒了直接開罰最高15萬

多元活躍國際的５位當代菲律賓藝術家

許富凱單身13年「求出售」　自曝追女暖舉偷偷幫買單

快訊／百齡橋下浮屍證實為「淡大延畢女學生」　詭男臉蒼白：酒吧認識

2020唯韓國瑜能打敗柯文哲　王欣儀撂黨內青年疾呼徵召

浪漫炸了！台中隱藏版玻璃屋景觀餐廳　被一整片落羽松包圍

錢出去票沒來！搶鄧紫棋演唱會門票匯1萬5　賣家不讀不回

南部砂石不缺貨5月卻還要再漲價　公平會1個月內要提報告

生活熱門新聞

她發「我的失約男友」　10天後..

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯..

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來　纖細..

普悠瑪最新行政調查報告曝！林佳..

被嫌沒出息！9年後他曝光月薪　..

鋒面＋冷空氣連2波雨襲！熱點出..

駕駛櫃台前空白5秒開口說4字　..

0元來台環島！版畫家遭爆「吃定..

華航春季線上旅展開跑　最便宜來..

即／北台04：19中型地震　響..

即／台北車站系統大當機　月台塞..

春雨又開炸！周三入夜起「北部濕..

台中RX男載失智爺回家　聽到對..

更多熱門

相關新聞

婚紗照曝光　警界超模級情侶檔5月步禮堂

台中市警界「超模級情侶檔」麻豆要結婚囉！劉源昇2018年與女友楊舒婷到日本旅遊，在東京鐵塔熄燈瞬間，單膝下跪凝視「嫁給我吧」，鑽戒套牢2人下半輩子幸福。對於外界的祝福，劉源昇表示已經拍完婚紗照，並預告3月底訂婚，預計5月中旬結婚。

誰說結婚要花大錢！小型婚禮5優勢正夯

國泰攜手萬豪　萬怡酒店正式開幕

愛人婚前病逝！妻子左胸刺青「他的模樣」

司機迎娶用心機　6拖車頭當禮車

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

她發「我的失約男友」　10天後結婚閃瞎千人

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天堂超羞恥

鄭俊英被狠狠追打！攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳

想知道別的女人風韻！劉至翰結2次婚都爆有小三

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

「妳裙子裡別穿」　人夫約小三陽明山嘿咻

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面