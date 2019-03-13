人不到車要到！摳男婚禮向他借車　厚臉皮「超慘待遇」網罵翻

▲摳男向朋友借車當禮車，限制友人不可攜伴參加，又無準備素食桌，還說人不到沒關係車要借，一番厚臉皮言論讓網友傻眼。（圖／CFP）

突發中心／綜合報導

許多人結婚時會選擇向朋友借車或向租車公司承租轎車充當迎娶時的禮車，但若碰到朋友向你提出車到人不一定要到的要求，該如何應對？一名網友發文，表示許久不見的朋友向他借車當禮車，原PO後來告知對方自己將開爸爸的車前往，卻遭對方拒絕，對方甚至脫口而出「你不來沒關係，但你一開始答應借我車的」，讓他相當傻眼，感嘆「原來車才是重點」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」上傳數張對話截圖，從內容中可看到，原PO一名許久沒見的朋友找上他，短短的一句問候後，對方隨即詢問他「聽說你買新車啊？」並表示自己30日要結婚，想向原PO借他的Lexus Is系列新車當禮車，而原PO聽聞對方是為了結婚便豪爽答應了。

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原PO也順便詢問對方，是否有邀約其他朋友參加婚禮，得知友人派了15張喜帖卻只安排2桌，他感到相當詫異，趕緊告知對方他將攜伴參加，不料，對方竟回「不行啦，我只算你一個人而已，而且沒有預備桌，其他人沒有跟我說他們會帶人啊」，並表示「當天位子不夠再擠一下就好啦」，讓原PO相當無言，只能淡淡地回覆友人「好吧，祝新婚愉快」。

▲摳男婚禮派15張喜帖給朋友，卻只準備2桌，讓原PO感到相當訝異。（圖／翻攝自pixabay）

由於婚禮當天原PO的妻子要開車載小孩回娘家，於是他趕緊向朋友說明，婚禮當天他將開父親的車當對方的禮車，並詢問友人是否有設置素食桌，結果對方向他表示，素食桌才8人，坐不滿10人會虧錢又很沒面子，「當天我會叫素食餐盒給吃素的」，並要求原PO老婆開原PO父親的車。

原PO聽完後，果斷拒絕對方「這樣我不去了！」沒想到對方竟脫口而出「你不來沒關係，但你一開始答應借我車了」，讓他相當憤怒，而對方卻仍不罷休，直追問「到底借不借啦」，原PO氣炸，最後在Line的回覆欄上寫下「借你涼xxx啦借」，並發文感嘆「真的沒有去的必要了！原來車才是重點」。

PO文曝光後，不少網友都傻眼，直呼「娶個老婆連禮車的錢都要省，真的白眼」、「有夠不要臉」、「臉皮好厚唷！沒錢又想要派頭」、「人家買車又不是要出借當禮車的，借車還要限制恩人出席人數真的好意思好棒棒」、「白眼都翻到後腦勺了」、「等他下次結婚再去」、「貪小便宜」。

▲原PO與朋友的對話全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

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