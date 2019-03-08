世新情殺案定讞　男大生5年不斷纏戀學妹判刑6年須入獄

▲世新情殺案，陳男行兇後遭制止，今遭判刑定讞。（圖／翻攝自臉書）

記者吳銘峯／台北報導

世新大學英文系陳姓大三男學生纏戀石姓學妹5年不成，2年前竟持水果刀在校園砍殺學妹3刀，震驚社會。陳男行兇後遭捕，雖不斷辯稱自己具有精神障礙，但仍被檢方依殺人未遂罪嫌起訴，一審將陳男判刑5年6月，二審改加重判刑6年。案經上訴第三審，最高法院8日駁回上訴定讞。

本案發生於2016年12月11日上午10時，陳男尾隨被害人石女到教室後，再叫她出來談判，石女走到教室外走廊，質問陳男到底要幹什麼？2人一言不合，陳男突然拿出還沒出鞘的水果刀，石女見狀立即跑回教室，大喊「老師救我！」。陳男快跑追上，將石女的頭壓制在課桌上，拿刀朝她的頭、臉、頸部劃3刀，造成1到3公分的3處傷口。陳男隨即遭到制伏，移送法辦。至於石女經送醫包紮後沒有大礙。

陳男被捕後否認具有殺人意圖，表示因石女不理他，才追過去拿刀劃傷她，不小心劃到她的頭、頸部，「其實我不想傷害學妹」，對自己的行為感到後悔。但檢警調查，發現2人從石女高一時，就在捷運上搭訕認識，之後陳男就常約石女出去，希望進一步交往，但都遭石女拒絕。

此外，陳男原本就讀德明財經科技大學應用外語系，還為了石女降轉到世新。石女受不了不斷跟蹤騷擾，甚至連通識課程都選同一堂，她曾在臉書上抱怨，「不要再跟蹤」 、「現在只要我想都能隨時提告報案…你要的最後一次機會」。陳男不滿，才會犯案。檢方依照殺人未遂罪嫌將他提起公訴。

案經法院審理，陳男的律師主張他患有有亞斯伯格症，長期就醫，聲請對陳男精神鑑定，但法院均未准許，只傳喚陳男的主治醫師，證明陳男是亞斯伯格症確診。另外法院也建議雙方和解，陳男方面願給付60萬元，但石女方面則要求100萬元，和解破局。一審法院將陳男判刑5年6月，上訴二審後，高院改判6年。全案再上訴第三審，最高法院8日駁回上訴定讞。

