謝龍介譙房屋稅漲81%「稅金1萬變81萬」　鄉民譏：數學真棒

▲台南市第二選區立委補選國民黨候選人謝龍介。（圖／記者林悅攝）

突發中心／綜合報導

國民黨台南市議員謝龍介因選前精準預測選情，被網友封為「龍介仙」，但他12日上政論節目砲轟房屋稅政策時，竟脫口而出「漲81%是1萬變81萬」，此話一出掀起PTT網友熱議，直呼「數學是體育老師教的？」

謝龍介可說是政論節目的常客，時常可在節目上看到他針砭時事、分析政局。他在12日播出的政論節目《新聞龍捲風》中，狠批前行政院長賴清德，並表示賴清德雖有醫生專業，但不懂人情世事。另外，針對房屋稅漲81%的政策，他更直言，房屋稅一次漲81%，害鄉親沒路跑，「1萬的房屋稅變81萬」，還大酸賴清德，好意思出來跟人討票，「把我們當成不識字兼沒衛生的土包子」。

▲謝龍介這番話馬上被網友分享，該篇文更在PTT被推爆。（圖／翻攝自PTT）

這番話隨即被網友發到PTT上分享，不少鄉民紛紛留言回覆，「謝龍介的數學老師是誰？教得太爛了吧XD」、「數學是體育老師教的？」、「重新定義81%」、「台語很會講但數學很爛」、「他的數學老師是從沒來上過課嗎」、「數學理論新視界」、「你的數學老師在你背後，他非常火」。

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