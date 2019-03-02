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社會 社會焦點 保障人權

買8千元潮鞋引糾紛　三重青少年打架砸店讓警疲於奔命

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▲▼三重深夜傳出2起青少年糾紛，警方調查發現兩案都是同批青少年所為。（圖／記者趙永博攝）

▲三重深夜傳出2起青少年打架糾紛，警方調查發現2案都是同批青少年所為。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市三重區2日凌晨發生2起青少年打架糾紛，雙方因為一雙價值約8千元的球鞋未付款而爆發口角，相約在三重正義北路上的速食店前談判，沒想到見面就開打；凌晨4時許，打人的青少年又開車到正義北路上一處檳榔攤砸店，三重警方派出快打部隊支援。2起案件總共造成3人受傷，都送往鄰近的醫院救治，目前皆無大礙。

有目擊民眾表示，當時有2群青少年，手持高爾夫球桿、球棒及信號彈，在速食店周圍互相追逐，民眾看到立刻報警，員警很快就到現場處理了，但打人的少年早已騎車往自強路一段方向逃離，目擊者也並不清楚為何引發糾紛。

警方調查後才知道，雙方疑似因為球鞋買賣沒付錢而起口角，2日凌晨2時許，相約在正義北路上一處速食店談判，並各自找來友人助陣，一見面便開打，張男在衝突中被打到頭破血流，警方到場後，趕緊將受傷的張男送往台北馬偕醫院治療，所幸經救治後並無大礙。打人的一方早已逃離，但這群青少年仍分乘多輛機車，持信號彈在三重地區竄逃。

張男的友人見同伴遭毆心有不甘，凌晨4時許找來更多同伴，在中正南路上的一處檳榔攤聚集，耳聞警方可能有抓到動手的人，便氣沖沖地帶同伴衝往派出所。沒想到同一時間，打人的一方找來一群青少年，開車到對方聚集的檳榔攤，持滅火器噴灑並掀桌子砸店，衝突中又造成2人受傷，砸店的青少年也是立即逃離現場。

1晚2起糾紛，三重警方都出動了大批快打部隊支援，也讓值勤的員警疲於奔命。警方表示，這些少年太過於目無法紀，警方也加派支援調閱周邊監視器畫面，目前已經鎖定特定對象，要將犯案的青少年全部逮捕歸案，訊後要以刑法第150條聚眾鬥毆來將他們送辦。

▲▼雙方為了一雙8千元的潮鞋買賣引糾紛。（圖／翻攝自NIKE官方網站）

▲雙方為了這雙8千多元的潮鞋買賣引糾紛。（圖／翻攝自NIKE官方網站）

▲▼三重深夜傳出2起青少年糾紛，警方調查發現兩案都是同批青少年所為。（圖／記者趙永博攝）

▲警方事後在檳榔攤周圍拉起了封鎖線。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重深夜傳出2起青少年糾紛，警方調查發現兩案都是同批青少年所為。（圖／記者趙永博攝）

▲遭砸店的檳榔攤，當時店內還有不少人在裡面喝酒。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重深夜傳出2起青少年糾紛，警方調查發現兩案都是同批青少年所為。（圖／記者趙永博攝）

▲檳榔攤內遭人砸店噴灑滅火器。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重深夜傳出2起青少年糾紛，警方調查發現兩案都是同批青少年所為。（圖／記者趙永博攝）

▲員警找出疑似嫌犯所使用的滅火器。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重深夜傳出2起青少年糾紛，警方調查發現兩案都是同批青少年所為。（圖／記者趙永博攝）

▲▼青少年所用來鬥毆的高爾夫球桿都被打斷。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重深夜傳出2起青少年糾紛，警方調查發現兩案都是同批青少年所為。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重深夜傳出2起青少年糾紛，警方調查發現兩案都是同批青少年所為。（圖／記者趙永博攝）

▲斷掉的球棒上還有血跡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重深夜傳出2起青少年糾紛，警方調查發現兩案都是同批青少年所為。（圖／記者趙永博攝）

▲地上留有些許血跡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重深夜傳出2起青少年糾紛，警方調查發現兩案都是同批青少年所為。（圖／記者趙永博攝）

▲事發地點就在三重正義北路一處速食店對面。（圖／記者趙永博攝）

▲▼三重深夜傳出2起青少年糾紛，警方調查發現兩案都是同批青少年所為。（圖／記者趙永博攝）

▲員警在現場找尋相關證物。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：警察,消防隊,亂鬥,買鞋,糾紛,打架

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