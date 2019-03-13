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影／手電筒一拆「笑藏3000」超穩妥！下班回家...太座神破解　他超剉：還能藏哪

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網搜小組／綜合報導

一名網友最近突然升起念頭，想偷藏私房錢，於是將3000大洋藏在手電筒裡，原以為萬無一失，沒想到他回家一看，千元鈔竟莫名消失，讓他瞬間超剉又心痛，只好再尋覓更厲害、且不會露出馬腳的地方。

▲拆解手電筒「笑藏3000」超穩妥！回家一看消失了　他超剉：還能藏哪。（圖／Steven Chen授權引用）

▲誰會想到手電筒裡有藏錢啦。（圖／Steven Chen授權引用）

請繼續往下閱讀...

網友Steven Chen向《ETtoday新聞雲》記者提到，這陣子他開始存第一筆3000塊，打算當私房錢，於是他將手電筒拆解開來，並把鈔票放在燈罩和握把之間，「好不容易存到的零用錢，藏不到24小時，下班後回家就離奇消失了。

Steven Chen無奈表示，當初藏的時候，他明明確定妻子在客廳看電視，沒想到終究逃不出老婆大人的法眼，然後3000塊就這樣飛了，而他也完全不敢向老婆提及此事，「如果問了連零用錢都沒得拿了。

▲拆解手電筒「笑藏3000」超穩妥！回家一看消失了　他超剉：還能藏哪。（圖／Steven Chen授權引用）

▲哪知太座「法力無邊」，隔天就破解先生的小伎倆了。（圖／Steven Chen授權引用）

雖然首場戰役就血本無歸，但他不打算放棄，於是上「爆廢公社」求問廣大網友，直呼「還有什麼地方可以藏的？在線急......。」

對此，網友們也不吝獻計，紛紛回應「馬桶水箱內（用塑膠袋套好）」、「藏過家裡沒用的插座後面」、「鞋墊拔起來藏，可順便增高，藏越厚你長越高一舉兩得哈哈哈哈哈」、「電腦主機，櫃子底下，抽屜頂部」、「開本新的存摺，不用卡片，現在都無摺無卡就可以領了」；另外，Steven Chen也向記者透露，「之後打算藏在PS4的主機裡面。」

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關鍵字：私房錢,藏錢,手電筒,太座,老公,零用錢,破解,爆廢公社

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