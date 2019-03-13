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閨蜜神默契！傳Line「問號驚嘆號」秒懂　通靈系對話驚呆網：這境界...

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▲▼閨蜜、好友、好朋友、友情、友誼。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

真正的閨蜜，會一起共享喜怒哀樂，當妳犯傻時狠狠敲醒妳，在妳無助時拉妳一把。一名網友就分享一對閨蜜的神奇對話，只見她們僅用問號、驚嘆號等傳訊息，但就像心電感應般，立刻知道對方所表達的意思，超猛默契驚呆大票網友，不少人也躍躍欲試，紛紛標記摯友說，「我們也來弄一個秘密代號啦！」

網友在「爆廢公社」分享Line截圖，不過上面的對話讓人摸不著頭緒，一位女生傳了個問號，結果朋友先是回覆「1個問號」，接著又打出「3個問號」，訊息傳到這...女生再以「驚嘆號」回應，而對方依舊以標點符號對話，打了「4個點」和「1個問號」。

請繼續往下閱讀...

▲閨蜜神默契！傳Line「問號驚嘆號」秒懂　通靈系對話驚呆網：這境界...。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲閨蜜間的對話。（圖／翻攝自爆廢公社）

神奇的是，在對話尾聲，該女終於打出國字，但莫名其妙地迸出「7點到」；而原po對此忍不住笑虧，「這是一對好閨蜜的對話截圖，再進階就是心靈感應了，妳他X不能好好交談嗎？」

網友們看完發出一片讚嘆聲，直呼「這是什麼神級對話」、「太厲害了，同樣一個問號，卻是不同的意思」、「閨蜜密碼」、「這什麼啊？慈孤觀音跟何老師在交流？」；還有許多人tag朋友，笑說「我們要練到這種程度才可以」、「我們輸了」、「我們下次這樣哈哈哈」、「我們什麼時候可以到這樣的境界」。

另外，原po也幫廣大網友翻譯兩人的對話內容，大致上是女生問閨蜜，「起床沒，要出來嗎」；而對方先是問她「幹嘛、怎麼了」，後來經過片刻思考，便問她要約幾點，所以最後才會出現「7點到」的回應

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▼翻譯版本XDDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲閨蜜神默契！傳Line「問號驚嘆號」秒懂　通靈系對話驚呆網：這境界...。（圖／翻攝自爆廢公社）

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關鍵字：閨蜜,神默契,問號,Line,訊息,對話,爆廢公社,閨蜜對話,通靈系

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