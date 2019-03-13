弟大三休學等兵單　「台南打拚姐」好心收留卻太失望：都想打死他了

▲原PO說，弟弟剛來時找了房仲工作，做一周說太累不想做。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

「我是一個很疼他的姐姐 ，可是我發現我的忍耐到了極限…」一名女網友收留休學、無業等待當兵的弟弟，但弟弟的作為讓她非常失望，「我都想打死他了」。其他人直呼，「男人不能寵，寵壞了以後出去會害到別人的」、「這不是在幫他，是在害他」。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，她一人在台南讀書、工作今年滿10年；弟弟本來在台北，不喜歡讀書在大三就休學，「好心叫弟弟來台南工作，因為吃的、房租都比台北便宜，想說一邊工作一邊等兵單，所以現在跟我住在同一間套房裡面。」

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原PO表示，弟弟剛來時找了房仲工作，做一周說太累不想做；她叫弟弟趕快問區公所兵單狀況，對方也是一直拖，還要提醒他打給區公所，「結果體檢報告還沒到區公所，因為在台南做體檢，老家在花蓮。」

▼原PO指出，弟弟打電腦打到早上，睡到下午才起床，不想回老家又不在台南工作。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO指出，後來爸媽說要來台南看他們的生活狀況，為了不讓爸媽擔心，她幫弟弟騙父母說弟弟有工作；爸媽離開前擔心弟弟剛有工作薪水不穩，便拿7000元給他當生活費。

但原PO家長離開後，弟弟依然打電腦打到早上，睡到下午才起床，不想回老家又不在台南工作，「我也管不動他，我也想把他趕出去」，但又擔心幫他租了房子，若去當兵4個月，到時房租怎辦？她說，「有想過幫他付一個月房租把他趕出去，剩下他自己想辦法，可是...」

「我承認我是一個很疼他的姐姐 」，原PO表示，「可是我發現我的忍耐到了極限，我不用養他，更不用給他金錢，大家告訴我該怎麼辦？不要砲我。」

▼原PO想把弟弟趕出去，上網詢問大家意見。（圖／達志／示意圖）

對此，有網友認為，「把他趕出去，叫他自己獨立吧！都幾歲的人了。我國中就去打工（我知道不合法），何況是個男生，太沒擔當了，別讓他變成軟男吧。」原PO回「我都想打死他了」。

該網友繼續曉以大義，「妳是姐姐一定希望他好，就更不能寵他。我疼我弟但我不寵他，有時候會問他有沒有錢，然後拿一點給他這樣而已」；弟弟今年10月滿17歲，滿16歲就去超商打工，「男人不能寵，寵壞了以後出去會害到別人的。讓你弟弟自己出去闖闖吧，希望他會長大。」

其他人留言，「疼他就是害了他」、「他就是知道妳捨不得，抓到弱點才肆無忌憚吧」、「當4個月義務兵，然後給他簽下去磨練，對於未來沒有目標的孩子這是最好的選擇」、「真的要狠下心，這不是在幫他，是在害他」。