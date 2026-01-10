歡喜拔花生2孫走失！屏東嬤急哭衝派出所求助　內埔警秒尋回

▲內埔警找到兩童交給林姓阿嬤。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警方日前上午8時許執行內埔鄉公所健走活動安全維護勤務時，一名年逾7旬的林姓阿嬤神色慌張前來報案，稱6歲孫子與5歲孫女走失。警方立即研判孩童可能前往農田，迅速前往搜尋，順利在農田中找到2名孩童，平安帶回交還阿嬤。

內埔警分局內埔所所長陳建維、警員李明耀、郭嘉玲，日前執行內埔鄉公所健走活動安全維護勤務時，遇一位阿嬤著急地跑來機動派出所報案，說她的2個孫子走失了，請警察幫忙尋找。

經員警查詢得知，這位年逾7旬的林姓阿嬤說，她帶2個孫子，一名6歲男童、一個5歲女童，一起參加健走及拔花生活動。一個閃神，2個小孩都不見了。警方先請主辦單位廣播協尋，並推論小孩子有可能跑到一旁的農田裡，跟著其他大人搶拔花生，於是決定先前往一旁農田查找。

不出所料，員警馬上發現有2個小朋友，跟著大家拔花生。員警詢問2個孩童時，他們2個還興沖沖地跟警察展示收穫，警方隨即將2名孩童帶回會場交還給阿嬤，林姓阿嬤也不斷向警方道謝。

內埔警分局長江世宏表示，民眾若帶孩童參加大型活動，應隨時注意小朋友動態，避免一時不注意，小孩就被其他事物吸引而跑掉。遇有緊急事故，請打110報案，或直接到鄰近派出所找警察幫忙。