女人才懂！她曬衣櫃「3件黑白條紋衣」：都不一樣　專業解析…男人全傻了

▲各位網友請拿出偵探「柯南」的專業，看看這3件到底有沒有差別！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多男人一定有個困擾，就是永遠不懂女人衣櫃裡的衣服，到底長得有什麼不一樣。台中一名女網友拉出衣櫃抽屜，曬出3件黑白格紋的衣服，而且掛保證「只有女生看出這3件是不同衣服」；果然這一PO出，引來4000多名網友戰翻，女網友笑噴說「這3件差超多！」但在許多男網友眼裡「只是一塊綠豆糕」。

從女網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，衣櫃抽屜裡有3件條紋白衣，分別整齊擺放，若沒有仔細看，外觀似乎沒有什麼差別，就是一件有黑色直條紋的T恤而已；她也在貼文寫道，「聽說，只有女性才看得出來這是3件不同的衣服。」

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這一PO文出來，果然許多男網友哀號說，「不是長一樣嗎？」、「我看起來都像睡衣@_@」、「新的？穿過洗過 ？穿到泛黃？」、「像是監獄犯人的衣服」、「第一件比較黃...然後越來越白！？」、「不用分那麼細，大家都是衣服」、「男性只才看得出3個不同的罩杯」、「我看倒像是綠豆糕」。

▲女人的衣櫃，永遠很神秘。（示意圖／pixabay，與本文無關）

但有女網友立刻跳出來專業解釋，「這3件是長袖、七分袖、五分袖，以及一字領、圓領、V領」、「顏色、款式、線條完全不同啊啊～～」、「細條、中條、粗條」、「條紋的間距不同」、「剪裁不一樣」、「白條紋、白細條紋、米白條紋」、「前：米色衣服＋黑色線條。中：白色衣服＋黑色線條、線條較細、間隔較大、薄。後：白色衣服＋黑色線條、黑色線條較粗、間隔較小、比較厚一點」。

女人衣櫃裡的衣服永遠不缺少一件，但往往另一半看不懂，「男生真的不懂，我老公也說我是斑馬，怎麼每件都條紋」、「我老公也會說3件都一樣」、「真的，我老公永遠都覺得我的條紋衣服都是一樣的」、「真的！前女友衣服樣式明明我看都一樣！就是會說少一款」。

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